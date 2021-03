Sin final de cuento de hadas ni boda: Jennifer Lopez y Alex Rodríguez terminaron su romance

Fuente: Infobae

Jennifer Lopez y Alex Rodríguez, una de las parejas más populares de Hollywood terminaron su relación después de casi cuatro años juntos.

El portal de entretenimiento Page Six anunció en exclusiva la ruptura de la mediática pareja. Por ahora no hay una confirmación oficial, pero tanto este medio, como TMZ aseguraron que el romance entre la cantante y el ex beisbolista llegó a su fin.

De acuerdo con una fuente basada en Miami, Florida, la relación de las celebridades parecía estar encaminada a un rompimiento desde hace un tiempo.

“Él ahora está en Miami, alistándose para para la temporada de béisbol, mientras que ella se encuentra en la República Dominicana, grabando su película”, reveló la fuente al tabloide.

Por otra parte, la fuente dio a conocer que la pareja ya tenía problemas desde hace tiempo. No obstante, los rumores de que Rodriguez engañó a la cantante, habrían sido la gota que derramó el vaso.

“El escándalo de Madison LeCroy fue la razón por la que finalmente se separaron. Ya había problemas, pero a Jennifer le dio mucha vergüenza“, explicó la fuente a Page Six.

Este viernes, A-Rod, como es conocido el deportista, publicó una imagen de él solo, simplemente viendo su teléfono y a bordo de un yate con el horizonte de Miami de fondo.

“No me hagan caso, solo me estoy tomando una selfie. ¿Cuáles son sus planes para el fin de semana?”, escribió en su publicación.

Por su parte, J-Lo, compartió el jueves una serie de videos en los que aparece riéndose en diferentes entrevistas y en “American Idol”, el show donde fue jueza por cuatro temporadas.

“Encuentra una buena razón para reír hoy… Les mando a todos amor”, dijo en su mensaje.

El supuesto engaño

Hace un par de semanas salieron a la luz una serie de rumores en torno a un posible engaño del ex beisbolista con una mujer llamada Madison LeCroy. Según las versiones Rodríguez y la modelo habrían tenido una relación cuando él ya estaba con la cantante del Bronx.

“He hablado por teléfono con él. Esa es la verdad, pero nunca hemos tenido algo físico, es sólo un conocido. Nunca ha engañado físicamente a su prometida (JLo) conmigo. Todo esto fue hace un año. No sé qué hacer. He tratado de estar lo más callada posible. No quiero nada malo para su familia ni para la mía”, dijo LeCroy.

La pareja tenía planeado casarse en Italia (Foto: Stephen Lovekin/Shutterstock) La pareja tenía planeado casarse en Italia (Foto: Stephen Lovekin/Shutterstock)

Estas declaraciones se dan después de que hace una semana, durante un programa especial de la reunión del elenco de “Southern Charm”, Craig Conover, compañero en dicho reality, asegurara lo siguiente respecto a Madison: “Volaste a Miami para tener sexo con un ex jugador de MLB muy famoso”.

Ante tal afirmación, ella respondió: “Es falso. Me contactó, y sí, nos enviamos mensajes de texto, pero aparte de eso, no pasó nada más”.

De acuerdo a Us Weekly, la cantante latina se sintió “usada y humillada” por su prometido cuando le llegó la noticia. Una fuente dijo a la publicación que la intérprete tuvo un ataque de furia y le gritó a Alex cuando se enteró de esta supuesta nueva infidelidad.

Un compromiso evitado por el destino

La pareja se comprometió en 2019 pero la pandemia actual los obligó a posponer sus planes de matrimonio dos veces. No obstante, en diciembre del año pasado, la cantante decidió suspender en definitiva el compromiso pues para ella no es tan importante.

La cantante decidió suspender sus planes de boda definitivamente (Foto: EFE/EPA/ETIENNE) La cantante decidió suspender sus planes de boda definitivamente (Foto: EFE/EPA/ETIENNE)

La también actriz comentó que ambos habrían decidido contraer matrimonio en Italia a mediados de junio, sin embargo, desde marzo del 2020 la pandemia comenzó a llegar a la parte norte de América, además de que Europa se encontraba en esos momentos siendo el foco de COVID-19. Para la pareja, el posponer todos sus planes se convirtió en una situación muy triste y aún pensaban en realizar la ceremonia hasta hace poco.

“Hemos hablado sobre esa posibilidad, desde luego. Quiero decir que, teniendo en cuenta nuestras edades y el hecho de que ya hemos estado casados antes, no era algo imprescindible ni urgente. Nos lo preguntamos varias veces: ¿Nos casamos? ¿No nos casamos? ¿Qué significa una boda para nosotros? En último término es algo muy personal”, dijo.