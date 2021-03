Tres tenistas bolivianos buscarán pase a las finales del Cóndor de Plata en Cochabamba

Campeones

viernes, 19 de marzo de 2021 · 05:00

Fuente: paginasiete.bo

Los Tiempos / Cochabamba

Tres tenistas bolivianos quedaron en carrera en el torneo Cóndor de Plata, parte de la gira Cosat, y en el que hoy (8:00) buscarán su pase a las finales de mañana, en evento que se juega en el Country Club Cochabamba (CCC).

Se trata de los tenistas Dayanara Velasco (Damas 14 años), Adriana Bleichner (Damas 16 años) y Diego Muñoz (Varones 16 años), quienes afrontarán duras llaves ante deportistas de Perú, Colombia y Brasil.

Categoría 14 años

En la rama femenina, Dayanara Velasco alcanzó una trascendental victoria 6-2 y 6-0 sobre la peruana Gabriela Pimentel.

“Estuve bien, me sentí mejor jugando. Sé que puedo dar más”, afirmó Velasco.

Su rival de hoy será la colombiana Valentina Mediorreal. La otra llave semifinal tiene sabor a café: Victoria Amorocho vs Ivana Castillo, ambas colombianas.

Por la rama masculina, la corona está asegurada para Colombia: las semifinales de hoy emparejan a Alejandro Arcila vs Pablo Robledo y Samuel Vidales vs Alejandro Castellanos.

Categoría 16 años

En la rama femenina, el duelo boliviano lo ganó Adriana Bleichner por 6-1 y 6-1 ante Sofía Berdecio, quedando así en la antesala de la final.

Hoy se medirá con la peruana Daniela Rubio, vencedora del duelo ante José María Zarza (PAR).

Martina Pavissich (CHI) vs Gabriela Félix (BRA) animarán la otra semifinal.

Mientras, en la categoría masculina, Diego Muñoz accedió a la semifinal en otro duelo nacional: venció en un emotivo duelo de casi tres horas al también nacional Matías Sonaglia, con parciales de 6-3, 3-6 y 7-5.

“Me estoy sintiendo bien, estoy feliz. Me puse nervioso en el segundo y tercer set, pero supe sacar el partido”, relató Muñoz.

Hoy jugará el pase ante Matheus Amorim de Lima (BRA). La otra contienda será Samuel Heredia (COL) vs Benjamín Torrealba (CHI).

Bolivianas van por el título en dobles

La dupla nacional integrada por Renata Morales y April Soria, en Damas 16 años, buscará la consagración anteel binomio Martina Pavissich (CHI)-Daniela Rubio (PER), en partido a jugarse no antes de las 13:00.

Mientras, las otras finales que también se jugarán hoy son: Alejandro Bravo (COL)-Miguel Tobón (COL) vs Gustavo Ribeiro (BRA)-Matheus Amorim de Almeida (BRA), en Varones 16 años; Santiago Arce (COL)-Alejandro Arcila (COL) vs Joao Pedro Didoni (BRA)-Felipe Moreti (BRA), en Varones 14 años; Valeria Amorocho (COL)-Ivana Castillo (COL) vs Mariana Higuita (COL)-Valentina Mediorreal (COL), en Damas 14 años.