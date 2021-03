Víctor Hugo Cárdenas denuncia que buscan aprehender a su hijo sin haberlo citado a declarar

El exvicepresidente y ex ministro de Educación de Jeanine Áñez, Víctor Hugo Cárdenas indicó a EL DEBER que existe una persecución política contra su hijo, Iru Maki Cárdenas Catari, pues existiría un mandamiento de aprehensión en su contra, pese a que no recibió una notificación para declarar, por el supuesto delito que se lo acusa.

“A mí y a mi hijo nos están acusando por el robo de un vehículo, pero el vehículo está ahí en el Ministerio de Educación, ¿cómo puede eso tratarse de un delito?”, refutó.

El Ministerio Público de La Paz habría emitido una orden de aprehensión contra Iru Mak, según registraron otros medios de comunicación paceños, por el supuesto delito de uso indebido de bienes del Estado y abandono de un vehículo del Ministerio de Educación en un garaje.

El exministro de Educación señaló que su familia desconocía del proceso contra su hijo, y que este no ha recibido una notificación formal por parte de la Fiscalía.

Según un informe del Ministerio de Educación, el hijo de la exautoridad dejó el coche oficial en un garaje luego de sufrir un accidente.

A finales de febrero, el director de Asuntos Administrativos del Ministerio de Educación, Eliseo Chávez, señaló que el Ministerio de Educación recuperó el motorizado, con placa de control 4049-NPI tras pagar Bs. 7.700 por el arrendamiento del garaje donde fue dejado.

“Este señor Cárdenas con su hijo, quiero denunciarlo; se robó una movilidad que hemos recuperado en un garaje clandestino. Cometieron uso y abuso de bienes del Estado”, informó Chávez, en ese entonces.

Sobre esta denuncia, Cárdenas dijo que no cometió ningún delito cuando ejerció como ministro y explicó que no puede ser acusado de robo, cuando el vehículo se encuentra en el garaje del Ministerio de Educación.

Asimismo, el exministro confirmó que existen otros dos procesos en su contra, pero que hasta la fecha no ha cito notificado para presentarse a declarar.

“Me están procesando por no ejecutar todo el presupuesto del Ministerio de Educación sin tomar en cuenta que durante mi gestión hubo la pandemia y las clases se suspendieron, además me acusan de firmar más de treinta contratos directos, pero yo no excedí el monto de dinero que especifica en la norma para realizar la licitación”, explicó.