Washington Post atribuye fraude electoral a Evo y dice que Arce sigue el estilo ‘vengativo’ de Morales

Un editorial del periódico Washington Post critica al Gobierno de Luis Arce y al líder del MAS, Evo Morales, después de la detención de Jeanine Añez, incluso llegando a sugerir que la administración de Joe Biden interceda para preservar la estabilidad democrática de Bolivia.

El editorial se denomina The Bolivian government is on a lawless course. Its democracy must be preserved, que traducido al español se entiende como “El gobierno boliviano está en un camino sin ley. Su democracia debe ser preservada”.

En el texto, se señala que tras elecciones de 2020, Bolivia parecía salir de la crisis y estaba en un camino a la sanación, después de un año que puso su futuro político en peligro, pero “lamentablemente” Arce parece haber tomado el estilo “vengativo” de Morales.

El Washington Post señala que la crisis atravesada por Bolivia fue precipitada por Evo Morales, “al intentar robar un cuarto mandato mediante fraude electoral en 2019, lo que provocó manifestaciones a menudo violentas, el abandono militar al gobierno liderado por Morales y la partida de Morales al exilio”.

“Ahora, desafortunadamente, el Sr. Arce parece haber vuelto a un estilo de liderazgo más unilateral y vengativo característico del Sr. Morales, quien ha regresado a Bolivia y todavía ejerce un poder considerable”, dice el editorial.

Indica que, si bien Jeanine Añez no está libre de culpa, puesto que gobernó de manera arbitraria, la acusación en su contra -de conspirar en un “golpe de Estado” para derrocar a Evo Morales- no es acorde a la realidad.

“Morales perdió el poder debido a su propio intento de subvertir las elecciones de 2019, que los observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA) confirmaron en ese momento, y al rechazo masivo del pueblo boliviano en las calles”, dice el editorial.

El periódico de Washington indica también que Añez llegó a la presidencia bajo un proceso de emergencia, pero “prescrito constitucionalmente”. Destaca además, que la exmandataria cedió pacíficamente el poder a Arce cuando ganó las elecciones el año pasado.

En el editorial se observa también hechos como que el gobierno de Arce haya otorgado amnistía a los seguidores de Morales acusados de violaciones a derechos humanos y que el Ministro de Justicia haya amenazado con enjuiciamiento al secretario general de la OEA, Luis Almagro.

El editorial concluye que “el curso sin ley del gobierno boliviano amenaza con un mayor caos, sino una guerra civil y una dictadura absoluta, en un momento en que el país, uno de los más afectados por el Covid-19 en el mundo, debería estar luchando contra la pandemia”.

En ese marco planteó que la administración del presidente Joe Biden debería liderar un esfuerzo regional para preservar la estabilidad democrática en Bolivia y evitar que la crisis se convierta en una catástrofe.

Anteriormente, el mismos periódico había generado noticia en Bolivia porque en un blog suyo se publicó un artículo que refutaba el aspecto estadifico del informe de la OEA sobre las elecciones de 2019.