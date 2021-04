Aguilar: Evo nos considera traidores a mí y a Copa por pacificar el país en 2019

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete Digital

El exsenador y disidente del Movimiento al Socialismo (MAS), Omar Aguilar, indicó que el expresidente Evo Morales los considera traidores a él y a la alcaldesa electa de El Alto, Eva Copa, por haber sido parte del proceso de pacificación de 2019. Explicó que para la cúpula del partido oficialista, debieron ser «frontales» desde un inicio, pese a los conflictos sociales.

«Evo Morales cree que Eva Copa y mi persona hemos traicionado al MAS en el momento duro de la crisis de 2019 (…). Como se toma desde el entorno de Evo Morales y del mismo Evo Morales, por pacificar el país, nos llaman traidores», dijo Aguilar en contacto con Página Siete Digital.

El exlegislador indicó que cuando en el país había enfrentamientos después de la renuncia y posterior huida de Morales, él y Copa cumplieron el rol de pacificar para que no haya más muertes.

Explicó que en ese proceso se organizaron reuniones con representantes de la Iglesia Católica y de organismos internacionales que fueron de gran ayuda para que país deje de estar convulsionado.

«Para ellos (Morales y su entorno) no mostramos ser muy tolerantes, si vale el término, ser muy flexibles en la gestión de Jeanine Añez. Ellos buscaban que nosotros seamos contestatarios de entrada, pero nosotros entramos con un discurso de pacificación», manifestó.

Asimismo, Aguilar dijo que en una gestión nueva no había mucho que observar de inicio. Sin embargo dejó claro que una vez que se conoció los casos de corrupción y la mala administración del gobierno transitorio, junto con la burgomaestre alteña electa criticaron a Añez y fiscalizaron sus acciones.

También afirmó que la Asamblea Legislativa «en ese momento presidida por Copa» cumplió un papel importante para que Arce gane la Presidencia del país.

«Quiero decirle al presidente Luis Arce, si la Asamblea no hubiese cumplido el rol que ha cumplido, si la Asamblea no hubiese garantizado la pacificación, si la Asamblea no hubiera sido crítica con la gestión de Jeanine Añez, Luis Arce hoy no sería presidente», declaró.