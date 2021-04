Aíslan a cuatro maestros y dos estudiantes en San Carlos que dieron positivo a Covid-19

En los últimos días se reportó 20 casos nuevos positivos en San Carlos, detectados con prueba de antígeno nasal, de los cuales un paciente está internado, entre los positivos hay 4 profesores (tres de San Carlos y uno de Buen Retiro), dos trabajadores en Salud, 2 estudiantes y un funcionario de la Alcaldía.

Los médicos brigadistas del municipio norteño hacen énfasis que los infectados son detectados en fase temprana, gracias a las campañas de rastrillaje casa por casa, pruebas de antígeno nasal y pruebas rápidas en plazas y domicilios, también charlas de prevención en unidades educativas.

“Son dos los profesores que acudieron en busca de ayuda médica y dieron positivo, entre sus contactos un profesor más resultó infectado, mientras que un cuarto maestro no tiene relación directa con los tres primeros. En el caso de los dos estudiantes de secundaria que dieron positivo, son contactos directos de un caso no relacionado con el plantel docente”, detalló Alexandre Cuéllar, medico brigadista que hace seguimiento a los pacientes sospechosos y confirmados de Covid-19.

La recién posesionada directora distrital de Educación, Jaqueline Claure, explicó que los profesores enfermos dejaron de asistir a sus unidades educativas y las clases las están impartiendo maestros suplentes, descartando así el cambio de modalidad de estudio que se establece según normativa cuando se detectan casos positivos de Covid-19

“Con el apoyo de primera respuesta se cortó la cadena de transmisión. Los maestros ya no están asistiendo a las unidades educativas y las clases las están dando en algunos casos maestros suplentes y en otros, sus mismos colegas los están reemplazando”, explicó la autoridad,

Maestros piden utilizar medidas de bioseguridad

A pesar de los cuidados en las unidades educativas de San Carlos, desde el inicio de la gestión escolar cinco estudiantes dieron positivos a la prueba del Covid-19, dos de ellos de 13 y 15 años que actualmente están en aislamiento.

“Vemos con preocupación que la población no está usando medidas de bioseguridad. Cuando hay un caso positivo de un estudiante o un maestro, los padres quieren suspensión de clases y se alarman, pero no reflexionan que los contagios vienen de afuera. Los maestros están haciendo todo lo posible para que no haya contagios en las unidades educativas, pero ni bien salen del colegio los estudiantes y los mismos padres se quitan el barbijo”, lamentó Claure.

En San Carlos las unidades educativas optaron por pasar clases en modalidad semipresencial en distritos donde hay mayor concentración de estudiantes y en modalidad presencial en zonas donde hay unidades educativas alejadas.

Desde el inicio de clases, las alarmas por contagio de Covid-19 entre estudiantes hizo que se cambie de modalidad de estudio de semipresencial a distancia en dos colegios, debido al contagio de tres estudiantes, pero posteriormente se retomó la modalidad semipresencial.

De la misma forma, el contagio de 5 profesores desde el inicio de la gestión escolar ocasionó que se realicen pruebas masivas, afortunadamente con la detección temprana de estos casos lograron cortar la cadena de transmisión, evitando así más contagios y también el cambio de modalidad de estudio.