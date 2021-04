Arce compromete reactivación económica y Evo habla de «América Plurinacional»

Fuente: lostiempos.com

El presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Arce Catacora, sostuvo este sábado en la concentración del Movimiento Al Socialismo (MAS) en Cochabamba que la economía del país se reactivará y volverá a ser la número uno de la región, oportunidad en la que el exmandatario habló de una «América Plurinacional».

Asimismo, los discursos se basaron en la crítica a la derecha boliviana y pidieron justicia para las víctimas de Senkata y Sacaba de 2019.

«Encontramos un país endeudado, como nunca antes en el país tuvimos los peores indicadores económicos y estamos al fondo de tratar de salir poco a poco. Así como lo hicimos en 2006, cuando encontramos un Estado quebrado, trabajamos y vamos a salir para ser la economía número uno de la región», afirmó Arce ante una multitudinaria concentración en la avenida Blanco Galindo de Cochabamba.

El Presidente del Estado destacó el factor de la «unidad del pueblo organizado», resaltando la masiva concentración de gente y donde agregó que «es la manifestación más clara del pueblo boliviano, de la unidad del MAS IPSP, de la unidad de nuestro instrumento político».

Arce arremetió contra la derecha boliviana, sobre la cual indicó que tiene su «estrategia» y la acusó de intentar dividir al país.

«Nos ha intentado mostrar como si la derecha hubiera ganado, el pueblo es el que ha ganado. Hemos derrotado en las urnas una y otra vez. Como nunca tenemos más concejales, más asambleístas, administrando más alcaldías para el pueblo boliviano. Tenemos cada vez más obligaciones con el pueblo boliviano por lo tanto, que deposita su confianza en el instrumento político más grande del país», agregó Arce.

Por su parte, el expresidente Evo Morales se refirió a un cambio ideológico en la región, aquel que denominó como «América Plurinacional».

«Con la refundación (de Bolivia) dejamos atrás ese estado colonial para tener un Estado Plurinacional. Oyeron que Estado Plurinacional no es compatible con el capitalismo. Ahora, estamos gestando América Plurinacional, de los pueblos para los pueblos. Es un proyecto para toda América, de liberación. Saludar a los movimientos indígenas de Ecuador, de Perú. Estamos gestando (el proyecto) y tendremos una reunión preparatoria gestando Unasur para integrar a toda Sudamérica. No nos quedamos acá, nuestra lucha no solo es nacional, es internacional», afirmó Morales.

Junto a ello, el expresidente aprovechó la ocasión para pedir justicia y acusó a la derecha boliviana de ser apoyada por Estados Unidos para desestabilizar la unidad del país.

«Agradecemos la presencia y expresar nuestra unidad frente a tantas amenazas, tantas mentiras de la derecha boliviana, por supuesto apoyada por la embajada de Estados Unidos. El pedido era que se haga justicia, tiene que haber un acto de justicia por los fallecidos, por los heridos y detenidos injustamente», agregó.

Gobernadora no estuvo en el palco

La gobernadora de Cochabamba, Esther Soria, no estuvo presente en el acto de concentración de este sábado, en la ocasión y donde la entidad gubernamental del departamento criticó el acto de discriminación, ya que la primera autoridad valluna no fue toma en cuenta para el mismo.