Así será el coche eléctrico de Huawei

Tras haber consolidado su marca dentro del sector de los teléfonos inteligentes, parece que el próximo objetivo de Huawei será el sector automotriz, luego que la compañía hiciera oficial la presentación de su primer coche eléctrico en colaboración con la empresa de automóviles BAIC Group.

Se trata del Arcfox Alpha S.A., un coche eléctrico que será desarrollado en base a HarmonyOS, la plataforma de conducción autónoma, integrando además componentes fabricados por Huawei involucrados en la seguridad y conducción del coche eléctrico.

En este sentido, Arcfox Alpha S representa un coche premium equipado con LiDAR y que tendrá capacidad para alcanzar un nivel 3 de autonomía, según lo expresado por Huawei. Esto permitirá que el coche eléctrico pueda acelerar, frenar y transitar dentro del tramo establecido, por su propia cuenta, pudiendo también realizar otras acciones como adelantar, reconocer e interpretar señales de tránsito.

Cabe destacar la autonomía de un coche es medida en niveles que van de 0 a 5 por lo que 3 no se ve como un mal estado para iniciar.

En lo que respecta a las prestaciones del Arcfox Alpha S, es poco lo que se sabe hasta el momento. Solo se ha dado a conocer que presentará un sistema de conducción autónoma compuesto por 12 cámaras, 13 radares ultrasónicos y un chip de Huawei integrado con una potencia de 352 Tops.

ARCFOX Alpha S with Huawei AV tech.

Video à la @WholeMarsBlog editing.

Driving in China is much more complex than in California.

~$36,400 (est.)

-429mi range

-Level 3+

-Not geofenced

-5G connectivity

-6 mmW radars

-12 cameras

-13 ultrasonics

-3 LiDARs

-352 TOPS Huawei chipset pic.twitter.com/bFVJbHqYRk

— Taylor Ogan (@TaylorOgan) April 15, 2021