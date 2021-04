«Ayúdenme, por favor, que estoy secuestrada”: una anciana de 85 años en México, pide auxilio al enfermero que la vacunó

Fuente: RT

Durante la jornada de vacunación en contra del coronavirus este domingo en la Ciudad de México, una mujer de 85 años residente de la alcaldía Iztapalapa pidió auxilio a través de una nota al personal del sistema de salud encargado de aplicar las inoculaciones, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

De acuerdo a lo reportado por medios locales, la octogenaria habría pasado una nota a un enfermero después de recibir la inyección. «Ayúdenme, por favor, que estoy secuestrada por mi hija y su esposo. Tengo un año aquí encerrada y no me dejan salir ni en la puerta. Les pido que me saquen de aquí por favor», escribió la anciana.

Asimismo, acusó a sus acompañantes «de encerrarla en su domicilio y tenerla en condiciones deplorables, además de sufrir humillaciones», por lo que solicitó la presencia de la Policía.

En el lugar fueron detenidas dos personas, presuntas responsables de los maltratos, identificadas como la hija de la denunciante, de 39 años, y su yerno, de 59.

Ambos acusados fueron presentados ante un Ministerio Público, quien conducirá las indagatorias correspondientes y definirá la situación jurídica de los detenidos. Por su parte, la víctima fue resguardada por las autoridades y trasladada a «un lugar seguro» mientras se le da seguimiento a su caso.