Bolivia perfila comprar la vacuna cubana, expertos piden primero estudios certeros

Científicos cubanos trabajan en cuatro candidatos a vacunas. Foto:AFP

Verónica Zapana S. / La Paz

Ante el retraso de la entrega de vacunas, Bolivia se abre a adquirir nuevas marcas de dosis, una de ellas es de Cuba. Sin embargo, los expertos piden que primero los fármacos cuenten con estudios científicos certeros y con el aval de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

“(…) Estamos manteniendo conversaciones con otras farmacéuticas adicionales; sólo como ejemplo vale apuntar que iniciamos reuniones con Cuba, porque vienen desarrollando cinco vacunas, dos de ellas en tercera fase”, aseguró ayer el canciller de Bolivia, Rogelio Mayta.

La autoridad aseguró que tiene conversaciones con otras firmas de China, pero esos laboratorios tienen limitaciones porque su producción en Brasil se vio mermada por falta de insumos que debía enviar el país asiático.

Bolivia realizó contratos con tres firmas para adquirir las vacunas: Sputnik V (Rusia), AstraZeneca-Oxford (Reino Unido-India) y Sinopharm (China), además de las comprometidas por la modalidad Covax. Entre todas debían dotar al país 15,4 millones de dosis para 7,2 millones de personas mayores de 18 años.

Mayta recordó que para acceder a las vacunas, Bolivia suscribió contratos, pero “ocurre que el recrudecimiento de la pandemia con nuevas cepas ha motivado que países productores de vacunas con grandes farmacéuticas se cierren sólo para consumo interno. Es el caso de India, que no está permitiendo que se exporte su producción a otros países y la Unión Europea anda por el mismo camino. Incluso en China que decidieron vacunar primero a su población”, indicó.

“(Por esos imprevistos) no podemos ser ajenos a ese riesgo” y quedarnos sin los inoculadores, por lo que la Cancillería tomó la decisión de asumir dos acciones: la primera, antes mencionada, es buscar otras alternativas para la compra de vacunas. La segunda es para “exigir y tomar medidas para que los contratos firmados sean honrados”, dijo.

Ante el anuncio de una posible compra de la vacuna cubana, el coordinador general de Operaciones de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) e inmunólogo, Roger Carvajal, aseguró que si se quiere adquirir algún fármaco, el Gobierno debe revisar “primero los estudios preclínicos, y los estudios clínicos en fase uno, dos y tres, ya que son imprescindibles para que la Organización Mundial de la Salud (OMS) pueda realizar su aprobación de emergencia”.

Carvajal aseguró que “de lo contrario sería apostar a lo desconocido por la emergencia”. Indicó que las vacunas cubanas requieren esos estudios.

Con una postura similar, el alergólogo, inmunólogo y director del Hospital del Niño, Alfredo Mendoza, dijo que hasta el momento no se conoce nada de las vacunas cubanas.

“Se conoce según reportes de prensa que sí se están desarrollando (las vacunas cubanas) y que se realizaron algunas pruebas, nada más”, dijo el experto.

Mendoza indicó que incluso los medios informaron que Venezuela intentó comprar las dosis, pero el plan no fue efectivo porque no se fabrican al por mayor y por eso preguntó: No sé si Bolivia alcanzará a comprar estas vacunas, porque al parecer recién están en fase dos; por eso no se sabe si la fabricación está avanzada. “No se conoce mucho, ya que no existen reportes en revistas científicas sobre los estudios, eso es lo que indica cuán segura y eficaz es”, aseguró.

El alergólogo precisó que para que una vacuna ingrese al país debe contar con la aprobación de emergencia de la OMS y del Comité Científico del Ministerio de Salud. “Esta cartera de Estado es la que debería autorizar estas vacunas”, indicó.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció hace unos días que su país producirá la vacuna cubana y aseguró que “va muy bien la fase tres” del fármaco desarrollado por científicos de Cuba, quienes ya la comenzaron a suministrar a 124 mil trabajadores de la salud en la isla como parte de sus ensayos, según AFP.

Los científicos cubanos trabajan en cuatro candidatos a vacunas: Soberana 1 (en fase dos), Soberana 2 (fase tres) y Mambisa (en fase uno), además de Abdala. Un quinto, Soberana, es una reformulación de Soberana 1, destinado a convalecientes de la enfermedad. En caso de concluir exitosamente todas las fases de ensayos, la Abdala sería el primer antígeno contra la Covid-19 concebido y desarrollado en América Latina.

En Venezuela

Salud Venezuela espera producir dos millones de dosis por mes de la vacuna experimental anti-Covid cubana Abdala, anunció el fin de semana el presidente Nicolás Maduro, al reiterar que el país participará en ensayos para la tercera fase del antígeno, la última antes de su aprobación. “Hemos firmado un convenio para producir en nuestros laboratorios (…) dos millones de vacunas por mes de la vacuna Abdala, por allá para el mes de agosto, septiembre, aproximadamente”, dijo Maduro.

Bolivia comenzará campaña internacional para liberar patentes

Verónica Zapana / La Paz

Bolivia anunció que comenzará una campaña internacional para conseguir la liberación de la patente de vacunas contra la Covid-19.

“En primer lugar, consideramos que las patentes de vacunas deben ser liberadas. En este momento en el mundo hay decenas y decenas de farmacéuticas que están en la posibilidad de fabricar las vacunas, pero no pueden producir las dosis porque hay propiedad intelectual”, aseguró el canciller, Rogelio Mayta.

Según la autoridad, Bolivia dará a conocer esta posición en las reuniones de Naciones Unidas y la Celac, entre otras. “Varios gobiernos y firmas farmacéuticas expresaron que podrían liberar su conocimiento en países de Asia, China y la Federación Rusa. Queremos decirles que sí hay un momento para cumplir eso que nos dejaron a entrever, pueden hacerlo ahora (…) Les pedimos que lo hagan ahora”, dijo.

El viceministro de Relaciones Exteriores, Freddy Mamani, dijo que es fundamental trabajar en el ámbito multilateral para conseguir la liberación y el fortalecimiento del mecanismo Covax.

Mayta indicó que las legaciones diplomáticas están activadas con la misma línea de reclamo global.

El viceministro de Comercio Exterior, Benjamín Blanco, indicó que en el sistema multilateral de comercio, es decir la OMS y la organización mundial de propiedad intelectual, se reconoce la necesidad de utilizar por emergencia las esencias obligatorias, pero este mecanismo no está funcionando.

Aseguró que por más que una farmacéutica decida voluntariamente permitir el uso de una patente, el trámite de la OMS y la OMPI dura siete meses . “Por eso trabajaremos en propuestas para modificar esa normativa”, dijo.

“Como Bolivia, tomamos contacto con laboratorios que están tramitando esos permisos, pero ellos sufren por esa burocracia”, aseguró la autoridad.