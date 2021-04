Claudia Arce se lanza como cantante en concierto virtual con sus propias composiciones

Fuente: correodelsur.com

La chuquisaqueña Claudia Arce, Miss Bolivia Universo 2009, actriz, presentadora de televisión y modelo, ahora se lanza como cantante en un concierto virtual en el que presentará sus propias composiciones, el próximo 27 de mayo.

“Hola! Soy Claudia Arce y durante muchos años soñé con cantar lo que escribía, y hoy estoy aquí invitándote a que me leas con los oídos y me veas por el sonido de esta faceta mía! Mis canciones están listas y como mi corazón va puesto en cada una de ellas no podía arriesgarme…y quise presentarlas en vivo (sic).”, escribió en sus redes sociales.