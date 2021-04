Cómo usar y lavar correctamente el barbijo

La mascarilla es uno de los pilares del control de la pandemia del COVID-19. Cómo ponérselo e higienizarla de manera adecuada

Una investigación publicada en The New England Journal of Medicine reveló que la mascarilla es uno de los pilares del control de la pandemia del COVID-19, y que el enmascaramiento facial universal puede ayudar a reducir la gravedad de la enfermedad y garantizar que una mayor proporción de nuevas infecciones sean asintomáticas.

¿Cuál es la función de utilizar tapabocas?

– Son una barrera protectora para el aislamiento de las gotas que se despiden al hablar, estornudar o toser.

– Estas gotas son grandes (más de 5 micrones) y caen a una distancia de más de 90 cm y 2,5 cm. El COVID-19 contenido en las gotas cae sobre las superficies y no permanece suspendido en el aire.

– El personal de salud, personal de seguridad y otros trabajadores que durante la pandemia están realizando actividades que los exponen a potencial contacto con pacientes infectados deben utilizar barbijos descartables.

– Los barbijos protectores triple capa son los indicados, ya que brindan un 99% de eficacia de bloqueo y filtración.

Desde los CDC dijeron sobre los tapaboca: «son la herramienta de salud pública más importante y poderosa que tenemos» (Maximiliano Luna)

Robert Redfield, ex director de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, dijo: “Son la herramienta de salud pública más importante y poderosa que tenemos”, y sugirió que las mascarillas pueden ser incluso más efectivas que una vacuna para limitar la propagación del COVID-19. Y recomendó 4 cosas: “Usar una máscara, mantener distancia social, lavarse las manos y ser inteligente con las multitudes”.

Para ponerte, usar y quitarte bien un barbijo tené en cuenta:

1. Antes de ponerte un barbijo, lavate las manos con agua y jabón o con un desinfectante a base de alcohol.

2. Cubrite la boca y la nariz con el barbijo. Asegurate que no haya espacios entre el barbijo.

3. Evitá tocar el barbijo mientras lo usás; si lo hacés, lavate las manos con agua y jabón o con desinfectante a base de alcohol.

4. Cambiá de barbijo en cuanto esté húmedo o visiblemente sucio.

5. Para quitarte el barbijo: hacelo por detrás sin tocar la parte delantera del barbijo, ponelo inmediatamente en un recipiente cerrado y lavate las manos con agua y jabón o con desinfectante a base de alcohol.

La utilización del doble barbijo

El presidente de Estados Unidos Joe Biden utilizando doble barbijo en Florida (Reuters)

El uso de dos máscaras faciales bien ajustadas puede casi duplicar la efectividad de filtrar partículas del tamaño del SARS-CoV-2, evitando que lleguen a la nariz y la boca del usuario y causen COVID-19, devela un estudio. La investigación, publicada en la revista JAMA Internal Medicine, muestra que la razón de una mayor protección no es tanto la adición de capas de tela, sino la eliminación de cualquier espacio o áreas de ajuste inadecuado.

“Las mascarillas para procedimientos médicos están diseñadas para tener un potencial de filtración muy bueno según su material, pero la forma en que se ajustan a nuestras caras no es perfecta”, sostuvo Emily Sickbert-Bennett, profesora asociada de enfermedades infecciosas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Carolina del Norte y autora principal de la investigación, en un comunicado.

“El buen funcionamiento de una mascarilla depende de dos cosas: la filtración y el ajuste”, explicó Linsey Marr, profesora de Ingeniería civil y ambiental en Virginia Tech.

Según los investigadores, la eficiencia de filtración ajustada de referencia de una máscara difiere de persona a persona, debido al ajuste único de la cara y la máscara de cada persona. Pero en general, una mascarilla de procedimiento sin alterar el ajuste, tiene una eficacia de entre un 40 y un 60% para mantener fuera las partículas del tamaño de COVID-19. Una mascarilla de tela tiene aproximadamente un 40% de efectividad.

Los hallazgos recientes sobre la duplicación de mascarillas faciales muestran que cuando se coloca una mascarilla de tela sobre una mascarilla quirúrgica, la FFE mejoró en aproximadamente un 20%. Cuando se colocan sobre las máscaras de procedimiento, las máscaras de tela mejoran el ajuste al eliminar los espacios y mantener la máscara de procedimiento más cerca de la cara, cubriendo constantemente la nariz y la boca. Cuando se usa una máscara de procedimiento sobre una máscara de tela, la FFE mejoró en un 16%.

Su lavado

Si se utiliza una lavadora, el CDC recomienda un jabón regular y “el ajuste de agua más caliente” (Shutterstock)

Las mascarillas desechables tienen una vida útil de ocho horas, mientras que el tapabocas casero si se humedece o si está visiblemente sucio se debe lavar. El lavado con jabón manual o en lavarropas es suficiente para limpiarlo adecuadamente.

Las máscaras de tela pueden lavarse a mano o en una lavadora. Las máscaras quirúrgicas, otra opción popular, no se pueden lavar y deben ser desechadas después de un uso. Si se utiliza una lavadora, el CDC recomienda un jabón regular y “el ajuste de agua más caliente”. Si se lava la mascarilla a mano, debe prepararse una solución de lavandina y sumergirla en ella durante cinco minutos, y luego enjuagarla en agua fría o a temperatura ambiente. Además, se recomienda que los filtros de la mascarilla se laven a mano.

“Las mascarillas deben lavarse después de cada uso. Es importante quitarse siempre las mascarillas correctamente y lavarse las manos después de manipular o tocar una usada”, dice el sitio web de la CDC. Según el CDC, quitarse la mascarilla correctamente significa manipularla sólo por las orejas o por los lazos, doblarla para colocarla en la lavadora y lavarse las manos inmediatamente después.