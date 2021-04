Coronavirus: conoce cuándo se iniciará el plan de vacunación de los futbolistas sudamericanos

Buenas noticias para el fútbol sudamericano. El lote de 50.000 dosis de vacunas contra el coronavirus llegará el próximo miércoles 28 a Uruguay y desde este país se implementará una logística para que todos los futbolistas de las asociaciones miembros de Conmebol sean inmunizados.

El consejo del ente sudamericano se reunirá este viernes para elaborar el plan final, pues ya está establecido que primero serán beneficiados los seleccionados que disputarán la Copa América Argentina 2021 Colombia y los jugadores que están compitiendo en la Copa Libertadores y en la Sudamericana. Después será el turno del resto de las y los futbolistas de los diferentes equipos.

“(…) En todos ellos están incluidos, naturalmente, el cuerpo técnico y los asistentes. El orden continúa con los árbitros y el personal operativo que interviene en la organización de los partidos. Es importante destacar que la vacuna no es obligatoria de ningún modo y el jugador que elija no inmunizarse no será penalizado ni excluido de las competiciones”, informó Conmebol, a través de sus medios oficiales.

Según la institución deportiva, la cifra de vacunas que recibirán fueron fabricadas exclusivamente para este fin. “La vacunación emprendida por la Conmebol representa una contribución importante a las campañas de inmunización que llevan adelante los distintos gobiernos”, añade.