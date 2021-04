Demandarán al personal de la posta de Guayaramerin y del PAI por desaparición de vacunas contra el Covid-19

Dos personas encapuchadas devolvieron las 500 vacunas que fueron sustraídas del centro de salud Los Almendros. El lote de fármacos se encontraba en una bolsa negra.

Fuente: ANF

Las autoridades de Salud de Guayaramerin presentarán una denuncia contra los responsables de la posta sanitaria Los Almendros y del Programa Ampliado de Inmunización (PAI) porque estaban a cargo de la custodia de las 500 vacunas que desaparecieron el jueves.

El coordinador de la Red de Salud 08 de esa región, Maicol Borches, señaló que el personal del centro de salud compareció ante los policías y el fiscal asignado al caso para iniciar con las primeras tareas de investigación.

“Vamos a presentar la denuncia y queremos que se esclarezca la desaparición de las vacunas, tiene que existir responsables porque no pueden desaparecer de un momento a otro 500 vacunas. Esperamos que el trabajo se realice con la celeridad que corresponde», afirmó el galeno al Diario Digital de Guayaramerin.

Aproximadamente a las 21.00 del jueves, dos personas encapuchadas devolvieron el lote de 500 dosis de la vacuna contra el Covid-19, que desapareció del centro de salud Los Almendros en Guayaramerin.

El responsable de la Red de Salud 08 de Guayaramerin, José Alberto Cuellar informó que aproximadamente a las 21.00, presuntamente dos personas a bordo de una motocicleta se acercaron hasta el centro de salud y dejaron una bolsa negra donde se encontraban las vacunas.

«Aproximadamente a las 21.00, aparentemente pasa una moto por el centro de salud y deja las vacunas, después fueron recogidas las vacunas por la policía. Nos indican que eran dos personas encapuchadas que dejaron una bolsa negra, pero no hay un detalle exacto», explicó Cuellar en Que No Me Pierda de la Red Uno.

El miércoles se entregó 500 dosis de la vacuna contra el coronavirus al centro Los Almendros y la mañana del jueves el personal de salud se percató de que habían desaparecido. Las vacunas estaban custodiadas por una enfermera, que es la encargada del PAI (Programa Ampliado de Inmunización).

Por otra parte, Borches explicó que las cajas, se encuentran selladas, pero se desconoce si se encuentran las 500 dosis que se perdieron y se debe verificar si se mantuvo la cadena de frío para ser usadas.

“Las cajas están ahí pero no sabemos si las han mantenido en cadena de frío que corresponde, caso contrario podrían echarse a perder y eso sería un gran pesar para la población más necesitada», sostuvo el galeno.

Según la información oficial, estas dosis están destinadas para inmunizar a las personas mayores de 60 años y con enfermedades de base de la zona fronteriza con Brasil.