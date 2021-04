Educación distribuirá 36 mil Kuaa en municipios en situación de pobreza

Fuente: Página Siete Digital

El ministro de Educación, Adrián Quelca, confirmó este jueves que las más de 36.000 computadoras Kuaa que se recibirán de parte de la empresa Quipus irán destinadas a municipios vulnerables, que se beneficiarán también con internet gratuito.

“Esperemos que en los próximos días podamos hacer la entrega a estudiantes que viven en municipios donde existe situación de pobreza y vulnerabilidad, tenemos identificada esa situación, estamos elaborando el reglamento y tenemos identificados los municipios donde transferiremos de manera gratuita las computadoras para que las autoridades municipales entreguen en comodato a estudiantes”, indicó Quelca en BoliviaTV.

El miércoles se entregó un primer lote de 9.872 computadoras. Otras dos partidas de 14.297 y 12.755 ordenadores serán entregados más adelante, para hacer un total de 36.924 equipos de computación.

“El equipo Kuaa es para fortalecer la educación a distancia, no nos olvidemos que la plataforma educativa es una de los cuatro componentes de la educación a distancia. El segundo componente son los textos de aprendizaje que distribuimos a estudiantes de nivel inicial y primario; el tercer y cuarto componente son las clases en televisión y radio”, aseguró el Ministro.

Las computadoras tienen como características una pantalla giratoria en 360 grados, memoria gráfica Intel Celeron, memoria RAM de 2 GB, pantalla táctil, cámara web, tiene un sistema resistente a líquidos y golpes, acceso a WiFi y a Bluetooth, cuenta con información educativa de más de 2.000 libros y material educativo, según Educación.

La situación de las pensiones

La autoridad también se refirió a la rebaja de las pensiones en los centros educativos privados y dijo que muchos de estos cumplieron la norma emitida hace un par de semanas, pero se está investigando a los colegios que no lo hicieron.

“Se emitió la norma correspondiente con la tabla de descuentos que se trabajó de manera técnica para no afectar a las unidades educativas privadas, el cálculo de las rebajas apunta a disminuir la ganancia, pero no a quebrar a las instituciones, recabamos una información de que en todo el país se aplicaron los descuentos, pero no todas las unidades”, indicó Quelca.

Ademas aseguró que a las unidades que se resisten a la aplicación de estos descuentos serán sancionadas y destacó que también las universidades privadas se sumaron a este plan de descuentos.