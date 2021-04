En el área rural van casa por casa para incentivar la vacunación

Verónica Zapana S. / La Paz

En las poblaciones del área rural de La Paz, Pando, Beni y Chuquisaca, la gente tiene miedo a vacunarse contra la Covid-19. Ante esta situación, las autoridades locales indicaron que asumen varias medidas para incentivar la inmunización y una de las acciones es acudir casa por casa.

“En el área rural tenemos el mismo problema que en todo el país, la gente no quiere vacunarse”, dijo el director del Servicio Departamental de Salud (Sedes) Pando, Danny Mendoza.

La autoridad explicó que en las zonas alejadas, la vacunación es tan lenta que “en un principio sólo se vacunó al 15% de la población meta porque sólo se atendía a la población mayor de 60 años. Pero cuando ampliamos a 50 años ya subimos al 30%”, dijo.

Este desinterés, según Mendoza, se debe a una falta de información, al miedo a la vacuna e incluso a la mala información o interpretación que se generó sobre las vacunas de AstraZeneca/Oxford.

Por este problema, el Sedes se reunió con las OTB (Organizaciones Territoriales de Base) de las comunidades para que coadyuven en esa labor porque los representantes de este sector tienen más relación con sus vecinos.

Además, el personal de los centros de salud realiza campañas masivas sin ninguna mejoría. “Había muy poca afluencia”, dijo la autoridad e indicó que ante esa situación, los médicos decidieron salir casa por casa para incentivar y vacunar a la gente. “Es bien complicado convencer a los vecinos, no quieren”, dijo uno de los médicos del centro de salud de Bolpebra.

Esa labor se realizó también en los municipios de El Porvenir, Filadelfia, Santa Rosa del Abuná, Gonzalo Moreno y El Sena.

Una escenario similar se repite en los municipios del área rural de La Paz. “La gente dice, qué es eso. No, yo no me voy a vacunar, me puede pasar algo”, contó el alcalde de Palos Blancos, Beymar Mamani.

La responsable del Programa Ampliado de Inmunización (PAI) del Sedes La Paz, Peggy Ibáñez, destacó que para los 87 municipios del departamento se enviaron 37.000 dosis, pero no hay mucha demanda de la vacuna. “Sabemos que en el área rural la gente es un poco reacia no sólo a las dosis de la Covid, sino a la vacuna en sí”, dijo.

Ibáñez explicó que en algunos lugares, la gente ni siquiera cree en la enfermedad y no usa barbijo.

Aclaró que como la inoculación “es voluntaria”, no es obligatoria, el vecino decide si se vacunará. “Por eso, hay muy poca demanda”, dijo e indicó que no hay una cifra exacta.

El Sedes paceño envió formularios para saber cuál es el avance de vacunación. La funcionaria indicó que uno de los problemas para trasladar las dosis a zonas alejadas es la situación de los caminos. “Hay lugares inaccesibles que dificultaron el arribo de las dosis. Tal es el caso de Ixiamas y casi todo el norte paceño”, sostuvo.

Hasta la fecha ya se llegó al total de los municipios del departamento. “Las vacunas que se enviaron son las de Sinopharm”.

El director del Sedes Chuquisaca, Jhonny Camacho, también coincidió en que hay algunas personas especialmente del área rural que tienen miedo a la vacunación contra la Covid, pero aseguró que eso se debe principalmente a las dosis de AstraZeneca/Oxford.

“La gente tiene miedo por la información que se difundió respecto a los supuestos trombos que producía”, dijo y contó que luego de una explicación sobre los beneficios, la gente decidió vacunarse.

Camacho explicó que sin embargo, la mayoría de la gente recibió con bastante aceptación las dosis chinas de Sinopharm.

El director del Sedes Oruro, Henry Tapia, expresó que en el área rural de ese departamento, la gente aceptó la vacunación contra la Covid.

“De las 10.000 dosis que se entregaron al área rural, el 100% se aplicaron”, sostuvo y agregó que en el departamento no hubo problemas para su aceptación.

En las regiones fronterizas con Brasil, en los primeros días de la campaña de inmunización, muchos vecinos de los municipios de Beni se resistieron a la vacunación. Pero, luego de conocer que no se presentaron reacciones adversas en los primeros beneficiarios, los ciudadanos acudieron de forma masiva a los establecimientos de salud para recibir las dosis.