Familia cubana busca el cuerpo de Víctor C., que murió mientras cruzaba la frontera de Bolivia y Perú

El joven salió con un grupo de personas para llegar a Estados Unidos, pero falleció en el camino. Su cuerpo fue abandonado entre la frontera de Bolivia y Perú.

Fuente: Urgente.bo

Víctor David Copello Hernández, un joven cubano de 21 años, falleció mientras cruzaba la frontera entre Bolivia y Perú. Su familia busca desesperadamente el cuerpo que fue abandonado por el grupo que lo acompañaba. El cadáver está en el sector de Puerto Acosta, Sallapata, cerca de una casa abandonada en un camino.

El cuerpo es buscado hace tres días, los “coyotes” con quiénes venía relataron a la familia que Copello empezó tener molestias en el estómago y posiblemente por la altura habría sufrido un infarto, su deceso se reportó a las 20:30.

“Los coyotes nos dijeron que lo iban a enterrar, nosotros le dijimos que no, que nosotros no los íbamos a denunciar, que lo único que queríamos es que dejaran su cuerpo cerca de un pueblo para que lo encontraran y nosotros poder encontrarlo y tener por lo menos el cuerpo”, relató la sobrina de Copello, Dislelly Medina en contacto con Urgente.bo.

Él lleva un pantalón negro, una polera amarilla y una camisa morada, es de piel morena, es cubano y portaba todos sus documentos, Tiene 21 años, salió junto a un grupo de cubanos y de otros países para poder rumbo a Estados Unidos.

La familia indicó que trataron de comunicarse con las autoridades de Bolivia, pero no recibieron respuesta. “Lo único que quiero es que encuentren su cuerpo, llamo a las iglesias y no me quieren ayudar, llamo a las funerarias y me dicen que no tienen información”, dijo Medina.

La gente que cuente con algunos datos sobre el paradero del cuerpo de Víctor Hugo Copello deben llamar a 786-351-8014