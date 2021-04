Gerente de Fexpocruz: “El 80% de los expositores prefiere eventos presenciales”

Las ferias han sido una de las actividades más afectadas por la pandemia. Así, ha significado un gran desafío para la Feria Exposición de Santa Cruz (Fexpocruz) reinventar los encuentros empresariales para que la infraestructura siga funcionando y generando empleos. Con estrictas medidas de bioseguridad y el distanciamiento social, este año se van reactivando algunas actividades, según Raul Strauss Justiniano, gerente general.

_¿Cómo ha sido la experiencia de la feria Expoauto?

La evaluación ha sido positiva, fue muy importante el contacto presencial. Fue una feria que se desarrolló tanto presencial como digitalmente, el formato híbrido que se está trabajando a escala internacional. Se logró una participación de 32.513 visitas, de las cuales 22.000 fueron presenciales. Se trabajó con bioseguridad en 36.500 m2 de área total en el predio para que estas visitas presenciales a lo largo de los cinco días, se puedan distribuir de una forma ordenada y responsable, con pasillos amplios, pabellones abiertos y mucha área externa. Se entregó un barbijo a cada visitante que ingresaba, había dispensadores en cada ingreso y salida de los pabellones.

_Ustedes son parte de la Asociación Internacional de Ferias de América (Afida), ¿cuáles es la tendencia y qué plantean en este nuevo escenario?

Nosotros, como Fexpocruz, somos parte de Afida, red de ferias a escala de América Latina, y de UFI, la red mundial de ferias.

La actividad ferial en continentes como Europa, Asia y en países como EEUU es intensa, es una actividad que tiene más de 800 años, entonces estamos siguiendo las mejores prácticas, recomendaciones internacionales, conversando con colegas de la industria y definitivamente hay un consenso en el mundo de ferias, en que el modelo ferial contribuye a la reactivación económica de todos los sectores. Nos hemos dado cuenta, a escala mundial, que en promedio el 80% de los expositores y visitantes prefiere eventos presenciales para tomar sus decisiones y poder realizar negocios.

_¿Tanto expositores como visitantes?

Sí, principalmente hablando del formato de los eventos feriales. No están solamente ligados con compras si no con promocionar, mostrar sus productos, generar base de datos, conocer un poco más acerca de otros actores de las industrias, competidores, etc.

_Según al cronograma de Fexpocruz tienen como 10 eventos para este año…

Estamos con un calendario importante, tenemos en el mes de abril agendada la feria de la Construcción, Arquitectura y Diseño (Ficad) y la Expo Inmobiliaria, ambas del 21 al 25 de abril.

En mayo tenemos la feria de la Mujer y la feria Agropecruz, Expoforest y Expo Outdoors, compartiendo escenario, con un ingreso los visitantes podrán visitar cualquiera de las ferias. Además, estamos trabajando y generando los contactos y acercamientos con delegaciones internacionales y expositores rumbo a Expocruz 2021 en septiembre.

_¿Cuáles son las expectativas para Expocruz 2021?

Se está trabajando en forma coordinada con expositores, delegaciones internacionales, con autoridades internacionales consulares y delegaciones para configurar un evento que se adecúe a la situación, pero que siga generando ese factor multiplicador, oportunidades y fuentes de trabajo. Los expositores han demostrado un gran interés de seguir trabajando y coordinando de cerca para aprovechar los eventos feriales y contribuir gradualmente a los distintos sectores, en particular con el sector automotriz. Entonces, las importadoras estarán presentes en Expocruz con una importante superficie en área descubierta.

_Tomando en cuenta que las empresas han sido golpeadas ¿reajustaron las tarifas de alquiler de los espacios?

En lo que se está enfocando es trabajar más de cerca para generarles valor agregado. Definitivamente, el tema de coyuntura golpea a todos los sectores, el entorno de ferias y exhibiciones es uno de los más golpeados y lo que se busca es seguir siendo un espacio cercano, generar eventos de forma responsable y mantener eventos de calidad para la región y el país.

Entonces, más que un reajuste en tema tarifas, el gran desafío es el trabajo conjunto con los expositores para optimizar la participación, generar servicios de valor agregado y seguir aprovechando cada vez más la participación en ferias como una herramienta.

_Todos los años ustedes hacen una inversión significativa, en infraestructura ¿tienen proyectos para 2021?

Tenemos desarrollada una inversión muy importante que se ejecutó en la gestión 2019-2020, en la que llegamos a pavimentar cerca del 90% del predio, modernizando el pavimento, esperando tener todas estas mejoras para septiembre. Además, la modernización de los boulevar que se trabajaron en 2019-2020, fuera de los salones Chiquitano y Guarayo del Centro de Convenciones, que son en promedio 2.000 m2 al aire libre que embellecen el predio y dan mayores comodidades para los visitantes.

PERFIL

Raul Strauss Justiniano, es gerente general de Fexpocruz desde diciembre de 2017. Fue gerente de Economía y Finanzas en Cotas, telefónica en la que trabajó durante cuatro años. Fexpocruz es administrada por la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco) y la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO).