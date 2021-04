Fuente: Gigavisión

El secretario de Salud de la Gobernación de Santa Cruz, Marcelo Ríos, dijo que los requisitos impuestos por el gobierno nacional, para que las gobernaciones puedan adquirir las vacunas contra el Covid-19, no se pueden cumplir.

Ríos recalcó que para proceso de adquisición de la vacuna debe existir una empresa legal en el país y no hay ninguna autorizada, además que los precios no deben ser superiores a los que las adquiere el gobierno, pero no saben que precios las compran.