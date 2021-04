Google Play Store se renueva con un mejor diseño y nueva configuración

Si has entrado a Google Play Store en las últimas horas y te has encontrado que ha desaparecido la sección de “Mis aplicaciones”, no te preocupes. No se trata de un fallo, sino que se está implementando el nuevo diseño de Google Play con muchísimas novedades.

Una actualización que ya está llegando a todos los usuarios con la última versión de Google Play.

Nuevo diseño y mejores funciones para Google Play

Hace tiempo que este nuevo diseño está en pruebas, pero ahora comienza a extenderse de forma oficial a todos los usuarios, y trae un montón de cambios.

Uno de los primeros cambios que notarás es que ya no podrás acceder a “Mis aplicaciones y juegos” desde el menú lateral. Ahora encontrarás esta sección pulsando sobre tu avatar o foto perfil de tu cuenta de Google. Allí encontrarás todas las secciones que encontrabas desplegando el menú de hamburguesa.

Así que ya sea que quieras ver si tienes actualizaciones pendientes de apps, tus métodos de pagos o ir a Ajustes, tendrás que pulsar sobre el avatar para que se despliegue el menú con todas estas opciones. Habrás notado que en este menú también se suma “Colección” que agrupa tus listas de deseos, accesos directos a libros y películas, entre otros contenidos.

Y si das un vistazo a Ajustes encontrarás que todas las opciones para configurar tu cuenta está mejor organizadas. Verás aquellos ajustes que corresponden a controles de usuario y una sección dedicada a la configuración de los controles parentales y otras opciones familiares. Y por supuesto, una sección para todos los ajustes que te permiten personalizar la dinámica y preferencias de Google Play.

Así que todo lo que necesitas para gestionar tu cuenta de Google Play la encontrarás desde el menú que se despliega de tu avatar. Y a partir de allí, podrás dirigirte a diferentes secciones bien diferenciadas para realizar los cambios que necesitas para ajusta la dinámica de la app.