Guabirá analiza acción contra el presidente de la FBF

El dirigente azucarero Édgar Menacho denunció públicamente agresión verbal de Fernando Costa.

Fuente: El Deber

La agresión verbal y casi física denunciada por el dirigente de Guabirá, Edgar Menacho, de parte de Fernando Costa, presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), podría tener consecuencias. El hecho se produjo luego de la reunión del consejo superior de la División Profesional el viernes pasado en la ciudad de La Paz.

En lo que se refiere al club rojo de Montero, su presidente, Rafael Paz, anticipó que analizarán qué decisión se puede tomar al respecto porque un hecho de esta naturaleza no puede quedar impune.

Paz indicó que a primera hora de ayer solicitaron copias de los videos en los que quedaron registrados estos hechos, como una primera medida; posteriormente, con el material fílmico en sus manos, la dirigencia de la institución se reunirá para definir una determinación.

Indicó que están haciendo las cosas con seriedad, con rapidez, pero sin apresuramientos para no cometer ningún error; sin embargo, adelantó que una falta de respeto en contra del delegado de una institución no se puede pasar por alto. Entre lunes y martes de la próxima semana habrá un pronunciamiento oficial de Guabirá sobre el particular.