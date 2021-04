Hay seis municipios cruceños en el umbral de alto riesgo por Covid-19

Boyuibe, Cuevo, Trigal, Samaipata, Porongo y Santa Cruz de la Sierra son los seis municipios del departamento cruceño que están clasificados en la categoría de riesgo ‘Alto’ por Covid-19, según el Índice de Alerta Temprana emitido por el Ministerio de Salud.

La categoría de riesgo ‘Alto’, de acuerdo al informe, visualiza que el contagio se encuentra desbordado, sucede tanto en ambientes cerrados, espacios públicos, persona a persona en cualquier lugar, hogares y otros, por lo que se recomienda medidas más estrictas hasta desacelerar el contagio.

Sin embargo, ningún municipio del área fronteriza figura en el riesgo ‘Alto’, pese a que las autoridades locales del área de Salud se hallan luchando en primera línea en la frontera con Brasil, ante la latente amenaza del ingreso de la variante brasileña del Covid-19. Municipios como San Ignacio de Velasco o Puerto Quijarro aparecen en la lista de riesgo ‘medio’.

Mientras que otros municipios del área metropolitana cruceña, como Cotoca y Warnes se hallan en la fase de riesgo ‘inicial’, a diferencia de la ciudad capital y Porongo, donde el riesgo es alto, de acuerdo al índice exteriorizado por el Gobierno.

A escala nacional, sumando los municipios cruceños, son 42 municipios que están en el arco de riesgo ‘Alto’, es decir, el contagio se encuentra desbordado, por lo que se sugiere implementar medidas más estrictas para frenar la propagación del virus

No obstante, desde el departamento cruceño esperan el soporte del Gobierno para contener al virus, especialmente con la dotación de vacunas, que hasta la fecha no se hace efectiva, de acuerdo a las necesidades planteadas por la Gobernación, que se halla reforzando la vacunación en la región fronteriza y, obligatoriamente, se tuvo que relegar a regiones como la ciudad capital, donde se espera impulsar la vacunación de adultos mayores y grupos de riesgo.

“Nunca nos regalan nada, a Santa Cruz siempre nos postergan. La única forma de que un gobierno entienda, sea de derecha o izquierda, es cuando Santa Cruz pone las cosas claras. Desde el COED hacemos un reclamo, conminamos a que el gobierno no mienta con las vacunas, no desinforme con el tema de las pruebas antígeno, no le eche la culpa a los médicos porque están en paro”, manifestó Rubén Costas, gobernador cruceño.