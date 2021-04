Justicia: Exministro Romero afirma que hay fiscales que cobran hasta $us 10 mil

Fuente: paginasiete.bo

En una entrevista con Junior Arias, de la página de Facebook «Detrás De La Verdad», el exministro de Gobierno de Evo Morales, Carlos Romero, dijo que la justicia en Bolivia está «profundamente sumida en la corrupción», lo que significa que casos de corrupción quedan «ocultos».

También expresó que «si no hubiera miedo» habrían personas que saldrían a denunciar que hay fiscales que piden $us 10 mil o más para diferentes procesos.

«La gente saldría a los medios de comunicación y diría ‘tal juez, tal fiscal me ha pedido de 10.000 dólares para arriba’ porque además son golosos, no les gusta conformarse con mil o 5000 dólares, estos cobran $us 10 mil, cobran $us 20 mil, piden $us 50 mil. Se orientan fundamentalmente a los procesos donde se mueven muchas cifras económicas para extorsionar a las partes» aseguró Romero.