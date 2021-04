La ceremonia de los Oscar tuvo el rating más bajo de su historia

Es la primera vez que la gala tiene una audiencia menor a las 10 millones de personas. La cifra representa un descenso del 58% respecto a la edición del año pasado

La caída brutal de la audiencia de la gala de los Oscar: menos de 10 millones en EEUU miraron la ceremonia





La transmisión de la 93ª edición de los premios Oscar registró en los Estados Unidos el rating más bajo de su historia. Por primera vez, la ceremonia tuvo una audiencia menor a 10 millones de personas, una caída del 58% en comparación con las 23,6 millones que sintonizaron la gala el año pasado.

La caída de espectadores ilustra una vez más una tendencia en esta dirección en todas las galas de premios, considerando que las audiencias de los Emmy de septiembre y de los Grammy de marzo también registraron los niveles más bajos de la historia. La audiencia de los Globos de Oro en febrero, en tanto, se hundió un 60% respecto del año anterior.

Con la esperanza de atraer a los espectadores sin dejar de cumplir las medidas de seguridad contra la pandemia, los productores de este año probaron algunas cosas nuevas. Sin embargo, de acuerdo a los números posteriores, no dieron resultado.

Frances McDormand y Chloe Zhao, ganadoras del premio a la mejor película por «Nomadland», posan en la sala de prensa de los Oscar, en la 93ª edición de los premios de la Academia en Los Ángeles, California, Estados Unidos. 25 de abril de 2021. Chris Pizzello/Pool vía REUTERS

Los premios se transmitieron por primera vez desde una histórica estación de tren ubicada en el centro de Los Ángeles, en un ambiente más íntimo que únicamente albergó a los nominados y sus invitados. Al evento presencial solo acudieron 170 personas. Los invitados fueron rotando de mesas y se les permitió no usar mascarillas cuando las cámaras estaban prendidas.

“Nomadland” ganó el Oscar a la Mejor Película, mientras que su protagonista, Frances McDormand, recibió el premio a la Mejor Actriz en una noche en la que varios artistas obtuvieron el galardón por primera vez y que marcó un regreso al glamour de Hollywood luego de largas restricciones por la pandemia.

La cineasta Chloé Zhao ganó como mejor directora, también por “Nomadland”, y se convirtió en la primera mujer asiática de la historia en ganar una estatuilla de la Academia de Hollywood en dicha categoría.

Zhao, nacida en Beijing, venció a Lee Isaac Chung (“Minari”), Emerald Fennell (“Promising Young Woman”), David Fincher (“Mank”) y Thomas Vinterberg (“Another Round”).

Anthony Hopkins se convirtió en el actor más longevo en triunfar en la categoría a mejor actor por su papel en “The Father”. En su discurso, grabado desde su Gales natal y publicado en Instagram, agradeció a la Academia de Hollywood y recordó al fallecido Chadwick Boseman, quien también se encontraba nominado por su trabajo en Ma Raineys Black Bottom.

“Aquí estoy en mi tierra natal, en Gales. A los 83 años no esperaba recibir este premio y estoy muy agradecido. Quiero rendir homenaje a Chadwick Boseman, a quien perdimos demasiado pronto”, expresó el actor ganador de premios Oscar. “De nuevo, muchas gracias a todos. Realmente no esperaba esto, así que me siento muy privilegiado y honrado”.

En tanto, la comedia danesa “Another Round” ganó el Oscar a Mejor Película Internacional. Un emocionado Thomas Vinterberg dedicó el premio a su hija, quien murió en un accidente automovilístico poco antes de comenzar el rodaje. La historia de venganza del #MeToo “Promising Young Woman” ganó un Oscar al Mejor Guión Original para Emerald Fennell. Y el dramaturgo francés Florian Zeller obtuvo el premio al Mejor Guión Adaptado por “The Father”, que aceptó a través de una transmisión virtual.

(Con información de Reuters)