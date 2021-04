La CNS se lava las manos sobre el caos en la vacunación y recomienda que no haya aglomeración

Autoridades de la Caja Nacional de Salud (CNS) lamentaron las aglomeraciones registradas este lunes en sus ambientes, protagonizadas por adultos mayores y personas con enfermedades de base que buscaban recibir la vacuna anticovid.

La administradora Regional de la CNS, Jenny Magne, señaló que «los adultos mayores sufren una especie de ansiedad y todos quieren recibir la vacuna el primer día (…) No es bueno (aglomerarse) por los contagios, quienes no están registrados no deben acudir a los puestos porque la vacunación es todo el mes».

Señaló como otro de los principales motivos para la aglomeración la demora en el proceso de registro en las oficinas de este servicio de salud, puesto que muchos pacientes no tuvieron la posibilidad de cumplir con este requisito antes, tomando en cuenta su condición de vulnerabilidad, además de que varios viven solos y sufren discapacidades.

POCAS DOSIS

Magne indicó que, debido a la baja dotación de los fármacos anticovid, tuvieron que bajar la proyección de vacunación de 2 mil diarios a 700. Hasta la mañana de este lunes la CNS recibió solo 1.300 vacunas, bajo el compromiso de que recibirán más fármacos en los siguientes días.

La reprogramación en la dotación de vacunas anticovid surgió por la aplicación masiva de los fármacos en las zonas fronterizas con el Brasil, por el temor a la nueva variante de la COVID-19 procedente del país vecino.

Magne concluyó recomendando a los beneficiarios de la CNS que es prerregistro para la vacunación es obligatorio y tiene como fin principal el evitar la masiva concentración de personas en un mismo ambiente poniendo en riesgo de contagio a los pacientes.