Los jugadores de Blooming entraron en paro por sueldos atrasados

En medio de una crisis del fútbol boliviano, los jugadores de Blooming ingresaron en paro, este viernes, en demanda del pago de los salarios de enero, febrero y marzo. La dirigencia asegura que solo se les deben el primer mes del año a seis futbolistas y que están trabajando para cumplirles.

Los jugadores llegaron hasta la sede para entrenarse en la jornada, pero al final decidieron no trabajar porque la dirigencia no les ha pagado sus salarios. “Nos deben desde enero, hasta el momento los dirigentes no han conversado con nosotros (después de haber asumido esta medida)”, aseguró una fuente del vestuario celeste, que prefirió quedar en el anonimato.

“Se les debe salario desde enero a seis jugadores, seguro por eso han decidido parar. Al resto del primer plantel se le pagó. Ellos sabían que estábamos esperando un desembolso de la federación, pero no salió. Estamos en La Paz, con el presidente (Juan Alfredo Jordán), y vamos a gestionar el dinero”, aseguró a DIEZ el gerente administrativo del club, Fernando Cuéllar.

Blooming es undécimo en la tabla, con cuatro puntos, y está a ocho del líder Royal Pari.