MAS tiene identificados a “infiltrados” que “conspiran” contra Evo y alista depuración

El vicepresidente del MAS, Gerardo García, afirmó que este partido ya ha identificado a los “infiltrados” que conspiran contra el expresidente Evo Morales y que se los expulsará en el próximo congreso.

En contacto con el programa a Media Mañana, del Grupo Centro y Los Tiempos, García aseveró que hay “ministros, viceministros, funcionarios y dirigentes” que estarían conspirando contra Morales, por lo que se tomará medidas drásticas.

“Eso vamos a tratar, tenemos una reunión el martes y miércoles en Cochabamba, una reunión interna del directorio nacional del MAS donde vamos a analizar el tema de la depuración, cómo vamos a trabajar, hacer seguimiento a las autoridades. Sí, hay problemas internos, pero vamos a ir identificando quienes son infiltrados dentro del instrumento, los funcionarios, identificaremos porque están sacando información, tratando de conspirar contra el proceso de cambio, no podemos tener ese tipo de compañeros”, dijo García.

El jefe nacional del MAS anunció ayer que se haría una “purga” en el MAS, sobre todo contra los “antievistas”.

Gerardo García explicó que “ya tenemos identificados” a funcionarios, ministros y viceministros que “han dicho que ‘si son del Evo ningún espacio’. Eso no tiene que haber. Evo es un hermano que ha luchado toda su vida”.

Con respecto a las declaraciones de la ejecutiva de las “bartolinas, Segundina Flores, quien dijo que se debe evaluar a Evo Morales y otros dirigentes, García dijo que es “una falta de respeto”.

“Eso es una falta de respeto a nuestro máximo líder Evo Morales (…) nuestro hermano Evo merece el máximo respeto (…) No coincidido con la compañera Segundina porque es una compañera que ha luchado pero al mismo tiempo que conspire contra el hermano Evo es como conspirar contra el proceso, contra el instrumento político”, indicó.

Aseveró que “hay diferencias, pero no división” en el MAS.

Sobre el caso del exministro Edwin Characayo, detenido por presunta corrupción, García dijo que ese tema también se va a evaluar y lamentó que algunas organizaciones sociales presionen por cargos en los ministerios.

“En el tema del exministro, yo siempre he dicho que nuestro presidente que tiene toda la autoridad de seleccionar a sus compañeros ministros que le acompañen y no imponer, a veces han sido impuestos por sectores sociales y eso no es bueno, no está bien”, dijo.

Pidió que “los mejores compañeros” ingresen a los ministerios.

Dijo que luego de las reuniones de este martes y miércoles se realizará un congreso nacional del MAS probablemente el 4 de julio.

