Médicos deciden ir al bloqueo por indiferencia del Gobierno

La indiferencia del Gobierno, obliga a los médicos del país ir al bloqueo de carreteras a partir de mañana para lograr la abrogación de la Ley de Emergencia Sanitaria, así resolvió el Consejo Nacional de Salud (Conasa) quienes a la vez determinaron ampliar el paro médico hasta el 15 de abril.

“La asamblea del Conasa autorizó a cada Consejo Departamental de Salud (Codesa) para que determine en qué carretera se realizará el bloqueo, pero esta tiene que ser una de las más transitadas e importantes para que el Gobierno nos escuche de una vez por todas”, explicó el presidente del Colegio Médico de Santa Cruz, Wilfredo Anzoátegui.

El dirigente de los galenos confirmó que este lunes 5 de abril, a las 08.30, los trabajadores de la Salud, se reunirán en las afueras del Hospital San Juan de Dios de Santa Cruz, para empezar con la manifestación y dirigirse hasta las avenidas a bloquear. Respecto de a qué carretera bloquearán primero, Anzoátegui prefirió guardar ese dato por “estrategia”.

“El Gobierno de Luis Arce Catacora continúa con oídos sordos y ojos ciegos porque no quiere llamar al diálogo. No quiere sentarse a trabajar sobre una ley verdadera y abrogar esa nefasta ley que es inconstitucional. No revelaremos qué carreteras comenzaremos a bloquear por estrategia, pero nos haremos escuchar”, comentó.

El representante de los trabajadores de la Salud, indicó que el paro se realizará en los nueve departamentos y de no ser escuchados nuevamente, intensificarán las protestas.

Los médicos del país, acatan un paro de actividades por casi un mes, en contra de la cuestionada ley que prohíbe la protesta bajo sanción y abre la posibilidad de la contratación de personal médico de otros países.

Además, protestan por la falta de equipamiento en los hospitales para combatir la tercera ola de la pandemia del coronavirus (Covid-19) y ante el peligro de que la nueva cepa brasileña ya esté en territorio boliviano y la proximidad de la segunda vuelta de las elecciones subnacionales.

RESPONSABILIZAN AL TSE

Por su parte, el secretario ejecutivo del sindicato de Ramas Médicas Afines (Sirmes) de La Paz, Fernando Romero, a tiempo de respaldar las medidas de presión de Conasa, solicitó al presidente del Tribunal supremo Electoral (TSE), Salvador Romero, suspender la segunda vuelta de las elecciones subnacionales anunciadas para el 11 de abril, por ser un peligro para la salud población.

“Señor Romero suspenda la segunda vuelta, no exponga a la población. Lo que hace el señor Romero es seguir la secuencia de excesos e irregularidades exponiendo a la población a la nueva cepa del virus que ya está en el país”, afirmó Romero a radio Éxito.

El dirigente galeno de La Paz, aseveró que lo más probable es que la misma ya esté circulando en sueño boliviano, por la falta de medidas por parte del Gobierno central.

“Como vamos a salir a las calles millones de bolivianos con un virus que ya está en el país, el Covid está haciendo pedazos a Brasil, como vamos a ir a votar a exponernos a la enfermedad, a llegar desgracia y luto a nuestras casas”, insistió.

