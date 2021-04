Quejas y bloqueos por el mal estado de carreteras y caminos en Santa Cruz

Fuente: El Deber / Santa Cruz

Desde las cero horas de este lunes (26 de abril) la ruta que conecta a la capital cruceña con la Chiquitania y el resto de provincias de la zona este del departamento se encuentra cerrada por las protestas y bloqueos iniciados por el sector de transporte, que exige un compromiso por parte del Gobierno para el mantenimiento urgente de carreteras.

Los conductores de truffi que realizan viajes interprovinciales (en municipios como Cuatro Cañadas, Concepción, San José de Chiquitos, San Julián y Ascensión de Guarayos) tienen dos puntos de bloqueo en el ingreso a Pailón, en la zona del puente de Río Grande, específicamente en Puerto Ibáñez y Puerto Paila.

Los movilizados exigen el mejoramiento de las carreteras desde la localidad de Paraíso hasta el departamento de Beni, incluida la vía a Cotoca y los caminos del municipio de San Ramón, situación que tiene varados a camiones cargados de alimentos y granos, así como a flotas que transportan a pasajeros a diferentes destinos y que en algunos casos se han visto obligadas a hacer trasbordos y recurrir a los servicios de mototaxis.

Hasta 30 horas para llegar a San Matías

Llegar a la localidad fronteriza de San Matías exige al menos 30 horas para los conductores de flotas. Por ejemplo, las flotas que partieron el día sábado llegaron este lunes en horas de la madrugada a dicho municipio, situación que ha generado molestias en los pasajeros, quienes también viajan con niños.

Uno de los problemas se centra en la ruta de 315 kilómetros de ripio de la ruta que conecta a San Matías con San Ignacio de Velasco. Las localidades de Espíritu Santo y San Vicente, pertenecientes a la capital de Velasco, así como Ascención de la Fronteras y Las Petas (comunidades matieñas).

El presidente del Comité cívico de San Matías, Ricardo Toro, sostuvo que pedirán de inmediato que se retomen los trabajos de mantenimiento en estos tramos críticos.

Bloqueo en San Julián y Cuatro Cañadas

El presidente del transporte mixto, Guillermo Choquellapa, señaló que no hay compromiso con el Ministerio de Obras Públicas y es una lucha que llevan adelante desde hace varios años, por lo que el paro tiene carácter indefinido y piden reunirse con el presidente Luis Arce.

«Todos los que sacan sus productos al mercado se ven afectados. Los caminos ya no se pueden mantener solo con ripio, eso no aguanta en época de lluvias y somos una región importante en el tema económico. No vamos a claudicar hasta que no sean atendidas nuestras demandas. En el voto resolutivo de los transportistas de la Chiquitania se exige la presencia del presidente Luis Arce Catacora», sostuvo el dirigente.

Choquellapa lamentó que haya quedado en nada las reuniones e inspecciones hechas a las carreteras y caminos de la región que realizó el propio ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño.