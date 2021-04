Rafinha y Barros trabajan por separado y no jugarán ante Aurora

Rafinha y Rafael Barros trabajaron por separado este lunes en el entrenamiento de Blooming y no serán tomados en cuenta para el partido del viernes (20:00) contra Aurora, por la cuarta fecha del torneo de la División Profesional.

Esa es la sanción deportiva aplicada a los jugadores por el acto de indisciplina que cometieron la noche del sábado en La Paz, luego de la derrota (2-0) de Blooming a manos de Bolívar.

En dicho encuentro contra Bolívar, los dos jugadores comenzaron como titulares, pero fueron reemplazados en el complemento, Barros a los 45 minutos por Luis Anangonó mientras que Rafinha salió a los 78’ y en su lugar entró Richard Spenhay.

En la práctica de este lunes, tanto Barros como Rafinha no trabajaron con el resto de sus compañeros y la decisión del DT Eduardo Villegas es no tomarlos en cuenta frente a Aurora, siempre y cuando no surja un motivo de fuerza mayor que haga cambiar esa determinación. Los dos futbolistas no presentan problemas físicos.

En el aspecto económico se supo que serán multados con el 60% de su salario, aunque los jugadores tienen una clausula en la que especifica que el descuento por indisciplina es del 30%.

Se da por entendido que el descuento corresponde al mes abril ya que la violación a las normas internas del club se produjo la noche del 3 de este mes.