Santos Quispe carga contra Camacho y dice que no se aliará con Arias y Quispe

Fuente: paginasiete.bo

El candidato a la Gobernación de La Paz por Jallalla, Santos Quispe, calificó al gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, de «chato» de «cabeza vacía». Asimismo indicó que no se aliará con el excandidato Rafael Quispe y el alcalde electo de La Paz, Iván Arias.

«Yo no me puedo abrazar con Rafael Quispe, yo no me puedo abrazar con Iván Arias, ni con el cartero Camacho, yo no quiero ni verle su cara. Debe ser un chato, que no sabe nada, con cabeza vacía, no lo necesito», indicó Quispe.

El postulante de Jallalla dijo que no aceptará ningún tipo de ayuda económica. Agregó que continuará su lucha de manera «humilde», puesto que no puede traicionar a los seguidores que lo apoyan.

El 11 de abril se realizará la segunda vuelta en La Paz para la administración departamental. En pasados días Arias dijo que estaban en conversaciones con el equipo de Santos Quispe para respaldarlo en el balotaje.

Entre tanto, Rafael Quispe envío una nota para poder concretar una alianza sin ningún tipo de condiciones. Sin embargo, tras la negativa del candidato, el líder de Somos Pueblo indicó que si el postulante del Movimiento Al Socialismo (MAS), Franklin Flores, gana será responsabilidad del candidato de Jallalla.