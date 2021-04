Sigue en suspenso la expropiación de terreno de la Iglesia en San Ignacio

Ayer por la mañana, en la Diócesis de San Ignacio de Velasco, se reunieron el viceministro de Defensa, José Manuel Puente, con monseñor Robert Flock, para debatir sobre la expropiación del cerro donde funcionan las antenas de la radio Juan XXIII, propiedad de la Iglesia católica, para instalación de radares del Ejército.

A pesar del prolongado encuentro, y del compromiso del Gobierno de no tocar las antenas, no se llegó a un acuerdo definitivo porque el representante de la Iglesia no creyó en los compromisos verbales y exigió un documento, debido a que antes ya se dio la situación, dijeron en el encuentro.

Asimismo, Flock dijo que no permitirá el ingreso de la empresa constructora con la que negoció el Gobierno, mientras no haya la garantía escrita de que se respetará la propiedad de las antenas.

“Esperamos que cumplan su palabra, necesitamos que lo que prometen en palabra se ponga por escrito. No tocamos el tema de la indemnización, el problema no es cuánto vale si nos garantizan lo nuestro”, dijo Flock.

El viceministro dijo que no hay plazos para cerrar el tema, pero la Iglesia ya interpuso un recurso, ‘por si acaso’.