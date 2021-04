Sismo de magnitud 4 sorprendió a Acapulco en pleno Sábado de Gloria

El movimiento telúrico fue menor por lo que no se han presentado afectaciones hasta el momento, informó el gobernador del estado

En plenas vacaciones de Semana Santa, este Sábado de gloria se presentó un sismo de menor intensidad en la costa de Acapulco, Guerrero.

Hasta el momento no se ha presentado ninguna afectación, sin embargo Protección Civil ya está monitoreando la zona, confirmó el gobernador del estado, Héctor Astudillo.

El Servicio Sismológico Nacional informó que ocurrió a las 09:12:43, su magnitud fue de 4.0 y se localizó a 12 kilómetros al sureste de Acapulco, con una latitud de 16.77, longitud de -99.87 y a 2 kilómetros de profundidad.

No ameritó la activación de las alarmas de seguridad debido a su baja intensidad.

“Luego del sismo de hace unos minutos, se han activado los protocolos y se mantiene comunicación con los municipios donde fue percibido a fin de descartar alguna afectación ante este movimiento telúrico”, escribieron en la cuenta de protección Civil del estado, además recordaron que Guerrero es una zona sísmica por lo que es importante tener un plan de actuación en la familia y trabajo para ubicar los puntos de seguridad y así mantenerse a salvo.

Asimismo detectaron más eventos telúricos previos, destaca el sismo de magnitud 4.1, localizado a 94 km al suroeste de Ometepec, a las 03:52:07, mientras que otro de magnitud 4.4 se vivió el 27 de marzo, cuyo epicentro se ubicó a 39 km al sureste de SanMarcos, Guerrero. No se reportaron daños.

También fueron registrados otros sismos menores de magnitud 3.5 a 50 km al sureste de San Marcos a las 01:23:10 de este sábado, otro de magnitud 3.3 Loc. a 19 km al suroeste de Ometepc, ayer 2 de abril a las 18:54:58.

Otro de magnitud 3.5 Loc. a 50 km al suroeste de Ometepec este 2 de abril a las 17:11:26 y uno más de magnitud 3.6 Loc. a 89 km en el mismo punto pero un poco más temprano, a las 04:22:37.

Otra más de magnitud 3.0 Loc. a 29 km al sureste de Acapulco, este 2 de abril a las 23:08:22 y otro de magnitud 3.9 Loc. a 47 km al sur de Atoyac de Álvarez a 19:00:58.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil cuenta con una serie de recomendaciones en caso de sismo:

1. Evacúa o repliega

2. Ubícate en la zona de menor riesgo; usa careta/cubrebocas

3.Aléjate de ventanas/objetos que puedan caer

4. Si percibes el movimiento, no uses elevador o escaleras

5. Aléjate de cables, postes y bardas

México está situado bajo cinco placas tectónicas que son: Placa del Caribe, Placa Norteamericana, la del Pacífico, la Placa de Rivera y la Placa de Cocos. El movimiento natural de estas placas ubica a México dentro de una zona con alta actividad sísmica.

Las zonas sísmicas del país se dividen en cuatro. La Zona A presenta una escasa actividad sísmica y de baja magnitud, en esta región están los estados de Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Yucatán, Quintana Roo y el norte de Campeche.

La Zona B y C presenta una actividad intermedia de sismicidad, los estados situados en esta zona son Baja California Sur, Baja California, Sonora, Sinaloa, Querétaro, Veracruz, Nayarit, Guanajuato, Aguascalientes, Tabasco, Hidalgo, Puebla, Estado de México.

Los estados en la costa del pacífico son los que mayor actividad sísmica registran y normalmente son los epicentros de los terremotos más fuertes que ha vivido el país, son la Zona D con sismos frecuentes. Entre ellos están los estados de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Debido a la crisis sanitaria por la COVID-19, las autoridades recomiendan que cuando ocurra un sismo que amerite la activación de alertas, la ciudadanía siga las indicaciones habituales de temblor como no correr, no gritar y no empujar, y además sume las de la Nueva Normalidad.

De tal modo, las personas deberán salir con cubrebocas durante un sismo, guardando sana distancia entre quienes se encuentren en la calle. Cuando el temblor cese y se permita el reingreso, las personas deberán lavarse las manos para evitar contagiarse de coronavirus.