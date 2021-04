Soborno: el exministro Characayo termina de declarar y su abogado dice que fue una trampa

A las 16:00 de este miércoles, aproximadamente, terminó de declarar el exministro de Desarrollo Rural, Edwin Characayo, ante los fiscales. Al término de esa comparecencia, su abogado César Rojas dijo que su cliente sostiene que este caso fue armado porque la Policía encontró el dinero en manos del otro acusado y no de su cliente.

“Mi defendido considera que existe la posibilidad (que sea todo armado), precisamente porque la forma en que actuó la Policía, cómo lo han aprendido, cómo supuestamente han surgido los hechos, no son coherentes con lo que realmente ha ocurrido”, sostuvo el abogado del exministro.

Según la defensa, el dinero ($us 20.000) fue encontrado en manos de Hiper Garcia Quecaña, que era el director de Tierras del Ministerio de Desarrollo Rural. El abogado también dijo que esperan conocer la decisión del Ministerio Público respecto de su cliente, si es imputado o es liberado y en su criterio no existe delito porque no fue consumado.

Allanamiento

En horas de la tarde la Policía y la Fiscalía procedieron a allanar los domicilios de Characayo y García, ambos en la residencial zona de Sopocachi de La Paz, próximos a la plaza Avaroa. El abogado de Characayo, César Rojas, dijo que este allanamiento demostró que no existe ninguna red de corrupción como afirma el Ministerio Público.

“Se llevaron una laptop, que es de uso personal de mi defendido y es la que le asignaron en el Ministerio (de Desarrollo Rural). No hay nada, solo cosas del trabajo y van a poder acreditar en la revisión que realicen”, dijo el abogado al concluir el allanamiento del domicilio de su cliente.

El otro acusado, Hiper García, a tiempo de salir de su domicilio que también fue allanando, declaró su inocencia y dijo que todo se trató de un malentendido. “Soy inocente, soy inocente”, repitió en tres oportunidades cuando era conducido al vehículo patrullero. “Todo fue un malentendido”, fue lo último que dijo antes de ser transportado de nuevo a las celdas de la Felcc.

El abogado dijo que hasta el momento no fueron notificados con la imputación formal de la Fiscalía y que esperarán esa decisión. Según los plazos que establece la Ley, la Fiscalía tiene 24 horas para presentar la imputación o liberar al arrestado.

Characayo y García fueron aprehendidos la noche del 13 de abril por lo que la Fiscalía tiene hasta las 21:30 para imputarlos, luego un juez deberá llamarlos a una audiencia cautelar en la que definirá su situación jurídica.