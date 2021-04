Sorteo Copa Libertadores y Sudamericana: hasta podría haber clásico

Always Ready, The Strongest, Guabirá, Wilstermann, y también Bolívar, estarán atentos a lo que ocurra hoy al mediodía en Asunción del Paraguay, en el sorteo de la Conmebol para organizar los grupos de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana.

Always Ready forma parte del Copón 4 y The Strongest del Copón 3, por tanto se podrían ingresar en el mismo grupo.

Si Bolívar clasifica, estaría en el Copón 4, por lo tanto no se encontraría en grupos con Always, pero sí podría hacerlo con The Strongest.

Bombo1: Palmeiras (actual campeón), River Plate, Boca Juniors, Flamengo y San Pablo; Nacional de Montevideo, Cerró Porteño y Olimpia.

Bombo 2: Racing Club y Defensa y Justicia (campeón de la Copa Sudamericana), Internacional de Porto Alegre y Atlético Mineiro; Universidad Católica (Chile), Independiente Santa Fe (Colombia), Liga de Quito y Barcelona (Ecuador).

Bombo 3: The Strongest, Argentinos Juniors y Vélez, América de Cali (Colombia), Fluminense (Brasil), Sporting Cristal y Universitario (los dos de Perú) y Deportivo Táchira (Venezuela).

Bombo 4: Deportivo La Guaira (Venezuela), Always Ready (Bolivia), Rentistas (Uruguay) y Unión La Calera (Chile). Restan cuatro equipos, los ganadores de Atlético Nacional-Libertad, Gremio-Independiente del Valle, Junior-Bolívar y San Lorenzo-Santos.

La Copa Sudamericana contará con los clasificados de las llaves disputadas en primera fase, más los representantes de Argentina (6), Brasil (6) y los 4 equipos perdedores de los enfrentamientos de la Fase 3 de la Copa Libertadores.

En la Sudamericana se elegirán en el momento del sorteo los ocho cabezas de serie de acuerdo al ranking de la Conmebol, en ocho bolilleros habrá ocho equipos, entre los cuales estarán Wilstermann y Guabirá esperando su suerte.