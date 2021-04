Twitter se llena de memes y bromas tras la caída de Facebook e Instagram

Fuente: RT Actualidad

Facebook e Instagram sufrieron este jueves un fallo en el funcionamiento en varios países del mundo, entre ellos EE.UU., Canadá, la República Checa, Grecia, Brasil, Nueva Zelanda y Rusia, lo que llevó a los usuarios a acudir en masa a Twitter para expresar su frustración y llenar la red social de memes.

me running to Twitter to see if it is just my Facebook that’s down #facebookdown pic.twitter.com/Mb12ky4rNq

Mientras algunos dijeron que están actualizando frenéticamente sus cuentas o «encendiendo y apagando wifi» con la esperanza de que las plataformas volvieran funcionar, otros preguntaron por qué se registran caídas con tanta frecuencia. «¿Por qué Instagram y Facebook siguen cayendo cada 15 días?», cuestionó un internauta.

Me refreshing Instagram 10 times turning my wifi on and off then proceeding to run to Twitter to tell everyone the same thing we all do everytime #instagramdown pic.twitter.com/cv04Bs2Tf7

— Zac (@zacdavis_1) April 8, 2021