Una vieja brecha de Facebook ha dejado 533 millones de números de teléfono al descubierto, con casi 11 millones de números españoles

Se ha hecho púbica la consecuencia de una de las mayores brechas de seguridad de la historia de Facebook, dejando expuestos los datos personales de 533 millones de usuarios. A diferencia de otras brechas, donde se han filtrado direcciones de correo electrónico, esta vez hay datos tan sensibles como nombre completo, número de teléfono, fecha de nacimiento, identificador de Facebook, ubicaciones presentes y pasadas, estado civil y bio.

Entre tanto dato filtrado, existen 10,89 millones de cuentas de usuarios españoles, o lo que es lo mismo, se han filtrado datos muy sensibles de casi una de cada cuatro personas del país. Los datos de la brecha se han publicado gratuitamente ahora en un foro de hacking, pero llevan meses vendiéndose incluso en bots de Telegram.

Facebook ha confirmado a Business Insider que los datos de la brecha fueron obtenidos debido a una vulnerabilidad que la compañía tuvo en 2019, y que ya fue parcheada. En septiembre de aquel año publicamos que un investigador había descubierto una filtración de más de 400 millones de usuarios, que por características, cuadra perfectamente con la publicación de esta información.

All 533,000,000 Facebook records were just leaked for free.

This means that if you have a Facebook account, it is extremely likely the phone number used for the account was leaked.

I have yet to see Facebook acknowledging this absolute negligence of your data. https://t.co/ysGCPZm5U3 pic.twitter.com/nM0Fu4GDY8

— Alon Gal (Under the Breach) (@UnderTheBreach) April 3, 2021