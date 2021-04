Yungas: Violan y matan a su amiga tras festejar su cumpleaños

Tres sujetos fueron aprehendidos tras ser acusados de la muerte de Neyda Coaquira de 18 años de edad cuyo cuerpo fue encontrado en un río violada y asesinada por sus propios amigos. La joven se reunió con los sindicados para festejar su cumpleaños y ahora sus familiares exigen justicia.

El hermano de la víctima, Álvaro Coaquira, aseveró que al parecer habrían consumido bebidas alcohólicas en el interior de un minibús, hecho que fue aprovechado por los sujetos para después violarla y lanzarla a un barranco llegando a un río.

Los mismos progenitores de los sindicados fueron quienes hallaron el cadáver de la mujer después de que Ne fuera reportada como desaparecida.

Los hombres se encuentran en calidad de aprehendidos tras ser los principales sospechosos de la muerte de su amiga.

Los restos de Neyda fueron velados por su familia en medio de clamor de justicia. Este martes la victima será enterrada.

«Ella tenía 18 años, acababa de salir promoción, no era malcriada, yo tengo ya mi familia no he tenido tanto compartimiento con mi familia, yo quisiera pedir que me puedan colaborar con el tema de abogados, somos de escasos recursos», señaló su hermano.