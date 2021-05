Así funciona el mercado negro de redes sociales para la venta de medicamentos contra el Covid

Una investigación de Unitel corroboró la venta libre que se hace a través de las redes sociales, plataformas que son usadas por el mercado negro para lucrar con la necesidad urgente de la gente.

En un video se puede ver cómo un hombre le vende una ampolla de Remdesivir a dos mujeres en plena calle. El vendedor se las entrega por un valor de 2.500 bolivianos cuando su precio común es de 800 bolivianos.

Venta por Facebook

Basta con preguntar en los grupos de compra-venta que hay en el Facebook para encontrar a una persona que ofrece medicamentos para el tratamiento contra el Covid.

Unitel llamó a uno de los tantos números que aparecen en la red social y la respuesta fue: «Me lleva la receta y se lo entrego por la noche«; la voz es de una mujer que incluso ofrece la oficina de su trabajo como el lugar para hacer la transacción.

En otro contacto, un hombre también promete entregar el fármaco y afirma que no se puede vender por un precio menor a los 2.500 bolivianos porque «están llegando caros».

Farmacias alertaron de la falta de medicamentos

Las Farmacias ratifican que no les llegan medicamentos que ahora son muy solicitados por familiares de pacientes críticos de Covid que están en terapia intensiva. El Atracurio, Fentanil o Midazolam se ha convertido en una misión casi imposible de lograr.

La situación es muy preocupante, dice Fabiola Santisteban, presidenta de la Asociación Departamental de Farmacias de Santa Cruz que indica que como institución, desde hace más de un mes, vienen haciendo los reclamos debidos a la

Agencia Estatal de Medicamentos (Agemed), para que se atienda este tema pero no han tenido acciones concretas para solucionar el problema.

«Ellos (Agemed) nos indican que han ingresado al país los medicamentos. Nosotros preguntamos a las distribuidoras y ellos no nos confirman el ingreso de productos; no sabemos en qué parte de la cadena se pierde el medicamento», dijo Santisteban.

La representante de las Farmacias también mencionó que «lastimosamente vemos que se estrellan con nosotros, hacen sus fiscalizaciones a las farmacias unipersonales y no es el lugar, no somos nosotros quienes especulamos, los productos no llegan a nuestras manos«.

Controles

Ante la venta irregular de medicamentos, el Sedes a Fiscalía y el municipio cruceño anunciaron controles y procesos para quienes estén lucrando con la salud.

Carlos Hurtado, gerente de Epidemiología del Servicio Departamental de Salud de Santa Cruz, indicó que hay un avance en la investigación, y se han registrado venta de medicamentos para terapias intermedias e intensivas “en redes sociales con cuentas falsas, desde Palmasola y otras ciudades”, señaló.