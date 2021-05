Así respondió Lucía Méndez a la versión de su rivalidad con Verónica Castro

La actriz también habló abiertamente de cómo es su relación con su compañera, la cual se sabe ha sido muy mala por años

Lucía Méndez habló acerca de los rumores de enemistad que existen entre ella y Verónica Castro, según los cuales una actriz le copia a la otra en todas sus actividades por intentar opacarla, e incluso se llegó a creer que en esa extraña relación podría surgir algo más que una amistad.

La actriz y cantante dijo en entrevista con Chisme No Like que ella se siente desconcertada desde que se dio cuenta de la similitud entre la carrera artística de ella y la de Verónica Castro. “Es como, hago algo y ella inmediatamente es lo mismo, tiene lo mismo, no entiendo”, dijo Méndez.

Esta similitud iría más allá de sus actividades profesionales, pues la protagonista de Colorina dice que cuando ella hace pública alguna relación que haya tenido con alguna celebridad, como fue con Maradona y Luis Miguel, la también actriz y cantante sale a hablar de sus propias experiencias con las mismas personas.

“En realidad, yo no he dicho nada, no he comentado nada porque no me importa, pero hay gente que cada vez me lo comenta más y más y más, que siempre que hago yo algo, ella tiene que salir a tratar de borrar o a tratar de superar, y realmente sí es digno de análisis”, dijo Lucía.

A continuación, los presentadores le preguntaron su opinión acerca de los rumores en los que comentan que ella pudo haber sido pretendida por la protagonista de Rosa Salvaje, respondió que estaba al tanto de lo que se decía, pero la incomodaba mucho el tema, además de no pensar que fuera cierto.

“Sí me lo han dicho, pero yo no lo creo para nada. Sí me lo han comentado, Maximiliano Lumbia me lo ha dicho mucho, es una periodista argentino y le digo ‘no, estás loco, estás mal, estás loco’”, reveló la cantante.

Agregó que durante mucho tiempo ha preferido hacer caso omiso a esos rumores, pues cree que el comportamiento de Castro se debe más a un sentimiento de querer opacar su trabajo y su nombre, a que en realidad haya desarrollado una atracción hacia ella.

La historia de enemistad entre ambas artistas se remonta a más de 40 años atrás, en la década de 1970, pero ninguna de las dos ha hecho público por qué comenzó. Lucía Méndez aseguró que ella ni siquiera le pone atención a la vida de su compañera, solo se ha dado cuenta de lo que sucede gracias a que personas cercanas a ella se lo hacen saber para conocer su opinión.

Ambas actrices han tomado actividades de teatro similares, han tenido las mismas parejas, las dos han lanzado comentarios que pueden resultar ofensivos para la otra y pocas veces han trabajado en conjunto, por lo que en pantalla no ha sido fácil entrever el porqué de su rivalidad.

Anteriormente, la actriz de La casa de las flores no quería seguir avivando los rumores de su mala relación con Méndez, e incluso una obra en la que participaría fue cancelada debido a que algunas personas querían verlas en la puesta en escena solo para ver su comportamiento mientras compartían escenario.

Ante Ventaneando declaró que la situación le parecía una “payasada” y agregó “me molesta mucho todo lo que está sucediendo y supongo que a Lucía le debe de molestar igual que hagan esas estupideces, no hay necesidad de amarrar navajas, de estar diciendo tonterías entre la una y la otra”.