Blasfemia y Paganismo

La bendición de parejas del mismo sexo en Alemania el 10 de mayo de 2021, ha desatado la furia de Roma, y parece ser que la Iglesia Católica se hunde en su propio cataclismo de infidelidades e impurezas verbales.

Suele decirse en círculos católico-romanos, que la potestad del Papado proviene de un simple versículo de la Biblia: “Tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia” (Mt. 16:18). Pero la interpretación de esta primacía es acaloradamente rebatida, ya no tan sólo por las diversas confesiones que forman parte del protestantismo; sino también por las iglesias ortodoxas que en su conjunto tienen primacía – en número de feligreses al menos – en buena parte de Europa Oriental.

Esta condición de creerse sucesores de Pedro – o para decirlo en términos coloquiales, el centro del mundo – ha encendido una de las mechas homofóbicas institucionales más grandes del siglo XXI. El cardenal alemán Gerhard Müller, en un artículo publicado el 24 de mayo en la revista estadounidense First Things, titulado “Bendición y Blasfemia”, dijo: “esta puesta en escena de pseudo bendiciones de parejas de hombres o mujeres homosexualmente activos es, hablando teológicamente, una blasfemia: una cínica contradicción de la santidad de Dios”. Y luego remató con la siguiente frase medieval: “vuelve al paganismo con su impertinente insistencia de llamarse católica, como si se pudiera descartar la Palabra de Dios en las Sagradas Escrituras y la Tradición Apostólica como meras opiniones y expresiones temporales de sentimientos religiosos e ideales que necesitan evolucionar y desarrollarse de acuerdo a nuevas experiencias, necesidades y mentalidades”.

Con estas palabras, Müller ha puesto a Roma otra vez en la época del Santo Oficio. Al menos simbólicamente, la maquinaria de tortura psicológica es extendida en los cuatro puntos cardinales de la Tierra con un odio y discriminación patente e inusitada violencia. Queda así opacada aquella imagen de un Papa Francisco abierto al diálogo y la reforma del catolicismo, que en cierto modo comenzó tras el Concilio Vaticano II del anterior siglo.

Pero esto no es todo y Müller no es el único reaccionario. El Cardenal Gualtiero Bassetti – Presidente de la Conferencia Episcopal Italiana – en declaraciones a los medios de comunicación, afirmó que el sínodo alemán “afronta algunos problemas muy particulares y pienso que los problemas de fondo de nuestra gente son otros muy distintos: son la soledad, la educación de los hijos, los problemas de quien no llega a fin de mes porque no tiene trabajo, los problemas de la inmadurez afectiva que llevan a familias a disgregarse…”.

Lo que sucede en el Vaticano dista lejos de ser un problema meramente coyuntural, rabioso e histriónico: es ciertamente, la constatación más fiel de que los allegados a Francisco, y claro está el propio Obispo de Roma, quieren apalear con la sartén bajo el brazo a cualquier acto que los desafíe solapada o abiertamente; en otras palabras, se patentiza una vez más el alto nivel de autoritarismo que prima en la confesión cristiana que tiene más adherentes o fieles en una buena parte de América Latina y los países de lenguas romances de Europa Occidental.

El Vaticano sucumbe con estulticia y sinrazones a un cúmulo de despropósitos. Los católicos alemanes hacen bien en no seguir las pautas del Pontifex Maximus. A estas alturas de la historia las iglesias cristianas que forman parte del Consejo Mundial de Iglesias – que aglutina a las confesiones protestantes, anglicanas y ortodoxas en el orbe – deberían cuando menos tener un pronunciamiento contundente, claro y oficial.

Alemania, la tierra de un gran hombre llamado Martín Lutero, libra ahora una dura batalla contra el detentador de la silla vaticana. Esta historia recién empieza…