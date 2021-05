COB reafirma su compromiso de apoyo al gobierno y Arce pide fortalecer sindicatos

La Central Obrera Boliviana (COB) reafirmó este sábado en Santa Cruz su compromiso de apoyo al gobierno del presidente Luis Arce, quien agradeció el respaldo y pidió fortalecer los sindicatos para hacer una trinchera de resistencia ante las intentonas golpistas de la derecha.

Al término de una masiva marcha por el Día Internacional del Trabajo, Arce entregó normativas contra el acoso laboral y decretos a favor de la estabilidad en el trabajo, declaratorias en comisión de los dirigentes sindicales nacionales, departamentales y regionales.

El secretario ejecutivo de la COB Juan Carlos Huarachi pidió a los trabajadores acompañar al presidente Arce en su tarea de reactivar la economía nacional.

“Entiendo perfectamente que hay necesidades, pero es tiempo de aportar. Tenemos que aportar, contribuir con ideas, con propuestas. No es fácil hoy para nuestro gobierno empezar a trabajar y reactivar la economía del Estado. Si bien hoy estamos pidiendo respeto a la estabilidad laboral y a nuestros derechos laborales, también estamos diciendo que vamos a aportar compañero presidente”, afirmó Huarachi en su discurso.

“Todos tenemos que unirnos y ponernos la camiseta para sacar adelante nuestro país. Eso es lo más importante, los trabajadores no solamente somos salarialistas también velamos por la estabilidad económica del país, pero hoy tenemos que reafirmar un compromiso de garantizar la estabilidad política a la cabeza de nuestro presidente y vicepresidente”, manifestó.

Por su lado Arce destacó el rol de los trabajadores y de la COB que defendieron con su vida la democracia en manos de la derecha entre 1971-1978 y la misma COB logró recuperar la democracia en octubre del año pasado.

Sostuvo que el mundo entero vive una situación complicada a raíz de la pandemia que “ha demostrado la crudeza del capitalismo salvaje y ha terminado de convencer a quienes no estaban convencidos, de que el capitalismo es inhumano y es la lucha contra la vida y contra los derechos de los trabajadores. Es como decía Marx: es el vampiro que extrae la sangre de los trabajadores”, acotó Arce.

Dijo que no es posible que el sistema capitalista haya convertido la vacuna en una mercancía que está poniendo en riesgo la vida del planeta y la humanidad y ocasionando que la pandemia se multiplique en el mundo entero.

Agradeció la madurez de la COB y sus dirigentes que supieron comprender la situación delicada por la que atraviesa el país y también agradeció la decisión de defender la democracia a través de la unidad y organización.

Manifestó que la unidad es importante para que la derecha, que quiere repetir los 11 meses de dictadura y de golpe de estado, no se repita; unidad para demostrar que quien gobierna son los trabajadores y el pueblo organizado que está en el gobierno.

Exhortó a fortalecer los sindicatos para tener puntos de resistencia ante el ataque y las amenazas de volver a un golpe de estado o desestabilizar a un gobierno que ha salido de la voluntad del pueblo boliviano.

“La derecha no pasará (…) no nos sorprenderán, no habrá intentonas golpistas porque el pueblo conoce el actuar y sabe lo que tiene que hacer”, manifestó en su discurso.

Fuente: erbol.com.bo