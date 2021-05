Cochabamba compra oxígeno y Manfred anuncia la instalación de una planta generadora

El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, anunció la compra de oxígeno para aliviar la demanda en hospitales públicos de segundo nivel de esa ciudad. Además, el burgomaestre adelantó la compra de una planta generadora de oxígeno que será instalada en un nosocomio de la capital cochabambina. Además, la autoridad local pidió a la población acudir a los puntos de vacunación ante la poca afluencia de personas mayores de 50 años.

«Más allá de la adquisición de terapias intensivas, ahora tocamos el tema del oxígeno. Esta mañana hemos invitado a la empresa Nitrox de Santa Cruz y anoche nos dejaron dos toneladas y media de oxígeno, que imagínense, todavía no es suficiente. Hoy estamos llegando a un acuerdo para que no nos falte oxígeno. No permitiremos que nos falte oxígeno, no se preocupen, lograremos superar esta situación», informó Reyes Villa.

El alcalde cochabambino adelantó la instalación de una planta de generación de oxígeno en el hospital del Norte de esa ciudad. Pero también la adquisición de más oxígeno de una empresa local para abastecer a toda la población de esa capital.

También, el burgomaestre pidió a la población mayor de 50 años en Cochabamba acudir a los puntos de vacunación, ya que pudo comprobar poca afluencia de personas. Además, sugirió al Ministerio de Salud que se extienda la autorización de vacunación a personas mayores de 40 años.