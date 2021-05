Colegio Médico espera convocatoria del Gobierno

Fuente: Radio Fides

El presidente del Colegio Médico de Bolivia, Luis Larrea, ratificó el paro nacional del sector para mañana viernes 7 de mayo. Los profesionales en salud esperan evitar la medida de protesta con una eventual convocatoria del Gobierno para dialogar varios puntos y demandas.

Larrea afirmó que existen una serie de requerimientos para enfrentar la pandemia del Covid-19 y ve deficiencias en cuanto a los recursos humanos, hospitales, insumos de bioseguridad, entro otros.

“Ya no podemos seguir tolerando, es algo que de por sí hace que tengamos que tener una reunión (porque) no se paga a los profesionales en salud que han estado en la primera y segunda ola y se hace contratos con personas que no tienen experiencia para esta tercera ola”, manifestó el presidente médico en contacto con Fides Potosí.

Los médicos de Bolivia resolvieron asumir la medida de protesta ante la falta de convocatoria por parte del Ministerio de Salud para coordinar acciones en la lucha contra la pandemia y plan de emergencia.