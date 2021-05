Comienza el VII Simposio – Concurso de Escultura 2021 de Casa Design Center

*Desde este lunes rugen las motosierras sobre troncos de Cupesí y Mora *Nueve escultores crearán en vivo, ante el público *Cinco días para apreciar cómo se da forma a una escultura

El VII Simposio – Concurso de Escultura 2021 de Casa Design Center reunirá desde este lunes a tres maestros escultores y seis noveles escultores bolivianos en torno al tallado en vivo de troncas de gran tamaño, como ya es tradicional en este acontecimiento cultural.

Carolina Sanjinés y Juan Bustillos, de Santa Cruz, y Juan Heredia, de La Paz trabajarán obras en calidad de exhibición; mientras que Noemí Mamani, Juan Parada, Wilfredo Gutiérrez, José Mamani, Judith Huanca, de La Paz y Limber Acuña, de Cochabamba participarán del concurso por un premio único de $us 2.000.

La pasión por el arte y las ganas de seguir el fomento cultural hace que una vez más el Simposio de Casa Design Center se enfoque en jóvenes talentos nacionales, en el marco de la semana de diseño, arte y decoración. Todos ellos tallarán maderas de Cupesí y Mora, con temática libre.

Lugar: Casa Design Center, ubicado en la Av. Busch 3er. Anillo interno

Fechas: Desde el lunes 24 de mayo hasta el viernes 28 de mayo, incluso

Jornadas de escultura en vivo: Hrs 8:00 a 18:00.

TRONCAS RESCATADAS.

Las troncas que se transformarán en arte, en el VII Simposio – Concurso de Escultura 2021 de Casa Design Center son rescatadas en las calles y en el campo, en Santa Cruz. Esta vez se trata de árboles de Cupesí o Algarrobo y Mora caídos por la inclemencia del clima o derribados y abandonados por la acción humana. Estos fragmentos de la naturaleza cobrarán nueva vida, vigencia y función gracias a la intervención creativa de los artistas.

PARTICIPANTES.

CAROLINA SANJINÉS. Estudió escultura y técnicas cerámicas en Baltimore Claywork en Baltimore, Maryland, EE.UU.; participó en el Workshop Arte Aperto, de Emilio Gallazi en Faenza, Italia. Fue parte del Taller de Raku y Naked Raku, en el Instituto Pieter Brueghel, Veghel, Holanda. Tiene larga trayectoria como expositora de esculturas, pinturas, grabados y dibujos en muestras individuales y colectivas en galerías de Bolivia y el extranjero. Ganó la Bienal XIV 2004 y el Premio Municipal de Escultura los años 2009 y 2017, en Santa Cruz de la Sierra.

JUAN BUSTILLOS. Yungas, La Paz. Estudió la madera en el Taller de Artes Visuales de Santa Cruz; la piedra en el taller de Ted Carrasco, en La Paz; y el bronce en la Escuela Kobatake Kobo, en Saitama, Japón. Fue premiado en Bolivia, Argentina y Japón. Obtuvo el Primer Premio en la Bienal de Santa Cruz los años 1983, 1993 y 2008; fue galardonado en la Primera Trienal Internacional del Chaco Resistencia con el Premio de los Escultores, Argentina, en 1991 y recibió la Mención de Honor en The 4th Bienniial Exibition of Arts in Makurasaki, Japón, en 1995.Es director del espacio de arte Búho Blanco en Santa Cruz y en San Javier, Chiquitania cruceña. Desde 2005 es gestor cultural y codirector voluntario de Manzana 1 Espacio de Arte, entidad con la que organiza y es director del Simposio Internacional de Escultura de Santa Cruz de la Sierra. También dirige los simposios Casa Design Center y Entre Amigos y el evento anual Días de Arte. Con inversión propia fomenta la formación de jóvenes escultores bolivianos. Desde 2009 hasta hoy suman 25 los beneficiados.

JUAN HEREDIA. La Paz. Artista boliviano. Desarrolló su trabajo de forma empírica hasta el 2005, año en que cursó la carrera de Arte en la Academia Nacional de Bellas Artes de La Paz. Egresó con la especialidad de escultura. Expuso en galerías de La Paz y Santa Cruz. Participó en encuentros de escultura a escala nacional e internacional. En su carrera profesional obtuvo varios premios.

EN CONCURSO.

NOEMÍ GARCÍA. La Paz, 1999. Estudio en la academia de Bellas Artes y Artes Plásticas en la UMSA, con especialización en escultura. Trabaja en resina y fibra de vidrio. También experimentó en piedra y madera. Participó en exposiciones colectivas en La Paz y en el Concurso de Talla en Madera 2018, organizado por el Ministerio de Culturas.

JUAN PARADA. Escoma, provincia Camacho, La Paz, 1983. En el internado Escuela de Tallado Don Bosco, de la Iglesia Católica estudió Carpintería y Ebanistería desde su niñez. De este centro de formación se graduó Técnico Medio en el oficio, paralelamente a la obtención de su bachillerato. Integra la Familia de Artesanos Don Bosco, desde 2001. Cursó formación superior en tallado en madera y Ebanistería en la Universidad Católica Boliviana de La Paz. A escala internacional se formó, en 2005, 2006 y 2011, en Perú, con docentes italianos. Participó en encuentros de escultores del Gobierno Municipal de La Paz.

WILFREDO GUTIÉRREZ. El Alto, 1994. Estudió Restauración de Bienes Inmuebles en la Escuela Taller de La Paz. Luego se formó en la Academia Nacional de Bellas Artes “Hernando Siles”. Actualmente estudia la carrera de Artes Plásticas de la UMSA. Se especializa en Escultura. Incursionó en la talla de la piedra, madera y escultura en metal.

JOSÉ MAMANI. Umanata, provincia Camacho, 1983. Se crió y vive en Viacha. Se formó en la Academia de Bellas Artes de La Paz, donde enfatizó en la escultura. Trabajó el dibujo y modelado en función de la escultura, especialidad a la que se dedica. Participó en simposios en Valdivia, Oruro y La Paz. Experimentó la gestión cultural con la organización del Encuentro de Escultura contra la violencia. Ganó el primer premio 2014 y el tercer premio 2017, en el Concurso Mujer, de Casa Design Center.

JUDITH HUANCA. Viacha, provincia Ingavi, La Paz, 1995. Estudió en la Academia Nacional de Bellas Artes con énfasis en el dibujo y la pintura. Posteriormente optó por la escultura como una forma de esforzarse en el uso de las herramientas y como un reto personal. Trabaja la escultura en metal y el modelado de arcilla.

LIMBER ACUÑA. Pocona, provincia Carrasco, Cochabamba. 1990. Su formación en carpintería comenzó a los 11 años de edad, con la instrucción de voluntarios italianos en la Familia Artesanos Don Bosco, donde más tarde también ejerció la docencia. En el marco de su trabajo produce arte sacro, en un taller personal, en Pocona, área rural de Cochabamba.

Fuente: eju.tv