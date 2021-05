Comité del Paro dice que dialogará con el Gobierno nacional cuando “se pongan de acuerdo”

Fuente: Infobae

Después de que el Gobierno colombiano le reiteró al Comité del Paro su disposición para llegar a un acuerdo, este último aseguró que sí tienen intenciones de consensuar, siempre y cuando existan ciertas garantías. Para los líderes sindicales y estudiantiles, en la Casa de Nariño se “deben poner de acuerdo” y definir qué pretenden con una eventual reunión.

“Pero es necesario que el equipo de Gobierno se ponga de acuerdo, unos miembros hablan de hablar, otros de conversar y otros de negociar pareciera que quieren crear la confusión para inducirnos al error o para hacerle el quite a la negociación como se dice”, dijo Francisco Maltes, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), este 13 de mayo.

El líder también aseguró que dentro de las exigencias para volver a reunirse con el Gobierno nacional está que se garantice el derecho a la protesta social y se desmilitaricen las ciudades. El comité señala que en las últimas dos semanas se han presentado cientos de denuncias por presuntos abusos policiales., incluso cuando hay marchas y/o plantones que han transcurrido de manera pacífica.

Hay que recordar que, de acuerdo con la organización de derechos humanos Temblores ONG, entre el 28 de abril a las 6:00 a. m. y el 12 de mayo a las 11:00 p. m. se han presentado 2110 casos de violencia policial. De esta cifra, 39 serían homicidios presuntamente perpetrados por la Policía Nacional.

“No puede continuar extralimitación en el uso de la fuerza de la Policía y se debe desmilitarizar la protesta social, así mismo se hace necesario establecer mecanismo precisos sobre los cuales que les compete, inicien las acciones disciplinarias o penales a quienes han podido incurrir en el uso excesivo de la fuerza y haber podido causar algunas muertes, siempre cumpliendo con el debido proceso”, dijo Maltes.

Hay que recordar que este punto ya fue exigido por el Comité del Paro en una reunión que sostuvo con el Gobierno nacional el pasado lunes 10 de mayo y en la que no se llegó a un acuerdo. Los líderes aseguraron en ese momento que no fue posible seguir conversando porque no hubo “empatía del gobierno”. Aseguraron que la actitud del Gobierno nacional es evasiva frente a la “petición mínima de respetar los derechos humanos”. Incluso, revelaron que durante toda la reunión el presidente no se refirió a los asesinados durante las protestas ni los abusos policiales.

Como ya se mencionó, el comité instó a las autoridades a que “pare la violencia contra las personas que están haciendo legítimo ejercicio del derecho a la protesta”, mientras que el Gobierno nacional ha insistido en que finalicen los bloqueos que afectan a diversas ciudades colombianas desde el inicio de las marchas.

Se espera que ambos bandos cedan para llegar a un acuerdo que beneficie a los colombianos en general. Mientras tanto, el Gobierno nacional reiteró su intención de entablar diálogos con los promotores de la protesta.

“Es urgente que el Comité del Paro dé respuesta a la propuesta del Gobierno nacional para iniciar una mesa de negociaciones”, dijo Miguel Ceballos, alto comisionado para la Paz, quien desde el primer momento ha sido el encargado de coordinar los acercamientos con los gremios sociales.