Conozca a Fernanda, la joven madre y su hija que son famosas gracias a Sebastián Yatra

“Ayer en la noche me enteré que estaba en todos lados”, cuenta Fernanda impresionada al relatar cómo se enteró que el cantante Sebastián Yatra la hizo famosa al compartir en sus redes sociales un video en el que ella y su pequeña hija bailan la canción ‘Pareja del año’.

Ella vive en Sorata, una población ubicada a tres horas de la ciudad de La Paz, hasta donde llegó Unitel para conocer en persona a esta joven madre que dedica su tiempo libre para grabar videos en compañía de su pequeña hija.

Subir el material a internet no es fácil “cuando se nubla no tengo nada de señal”, cuenta Fernanda que ya acumula casi 30 mil seguidores en Tik Tok y ha conseguido gran repercusión por su reciente fama viral.

“Me saco tiempo para todo y algunos videos no me salen muy bien porque no ensayo mucho por el corto tiempo que tengo. Hay algunos videos que subo hoy, pero tengo que subir mañana porque no hay señal”, lamenta.

Sobre el famoso video que conquistó a Sebastián Yatra dice que salió de improviso y nunca se imaginó que sería visto por miles de personas en Bolivia y el mundo. “El video no ha sido planificado en un momento de arranque», añade.

Conoce esta noche en Telepaís Central de Unitel la historia completa de Fernanda, sus sueños y su vida junto a su bebé, cuya sonrisa ha conquistado internet.