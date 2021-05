Coronavirus hoy: Covax suma donación y nuevo acuerdo para distribución de vacunas

14:00 Suecia dona un millón de dosis de vacunas a programa COVAX de OMS

Suecia donará un millón de dosis de la vacuna de AstraZeneca contra el COVID-19 al programa COVAX, creado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para distribuir de forma más igualitaria estos fármacos en el planeta, anunció esta agencia de la ONU en un comunicado.

La donación se concretó tras el encuentro del director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, con el ministro sueco de Cooperación y Desarrollo, Per Olsson Fridh, en la sede del organismo en Ginebra. «Es un gran gesto que debe ser urgentemente imitado por países de todo el mundo con el fin de acelerar la distribución global equitativa de las vacunas», destacó Tedros.

COVAX, también gestionado por la Alianza para las Vacunas GAVI, necesita con urgencia 20 millones de dosis durante el segundo trimestre de 2021 «con el fin de responder a las interrupciones en el suministro causadas por el aumento de la demanda en India», reconoció la OMS.

12:36 Covax firma acuerdo con Moderna por 500 millones de dosis de vacuna anticovid

El programa Covax, que favorece la distribución equitativa de vacunas, firmó un acuerdo con Moderna para adquirir 500 millones de dosis de su vacuna anticovid, anunció la Alianza de la Vacuna (Gavi). «Estamos muy contentos de firmar este nuevo acuerdo con Moderna, que da a los participantes de Covax acceso a otra vacuna altamente eficaz», dijo Seth Berkley, director ejecutivo de Gavi, en un comunicado.

12:17 Italia evalúa extender vacunación con Astrazeneca a menores de 60 años

El comisario italiano elegido para gestionar la emergencia de la pandemia, el general del Ejército, Francesco Paolo Figliuolo, anunció hoy que se está considerando extender el uso del fármaco anglo-sueco Astrazeneca al grupo de menores de 60 años «porque se deben usar todas las vacunas si se quieren alcanzar los objetivos prefijados».

En la inauguración de un nuevo centro de vacunaciones en Roma, Figliuolo afirmó que, aunque actualmente se recomienda Astrazeneca sólo para los mayores de 60 años tras haberse producido algunos casos de trombosis, Italia podría cambiar estas recomendaciones» siguiendo las indicaciones de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) que dice que es válida para todas las edades».

11:20 Alumnos de secundaria regresan a clases presenciales en Francia

Los estudiantes de secundaria regresaron a las aulas este lunes 3 de mayo en Francia, una semana después de sus pares de preescolar y primaria, tras un mes de cierre destinado a frenar la tercera ola de covid-19. «A pesar de los temores, la reanudación de la enseñanza primaria ha ido bien», se congratuló ministro de la Educación, Jean-Michel Blanquer en una entrevista con el Journal du Dimanche.

Debido a que la situación epidemiológica se mantiene delicada, se mantendrá en las aulas un estricto protocolo sanitario que prevé la clausura inmediata de un aula cuando se detecte un caso positivo entre los estudiantes. Además, los alumnos deberán alternar entre clases presenciales y a distancia, para que los establecimientos no superen un aforo de 50%. El gobierno distribuirá también millones de autopruebas nasales en las escuelas para que los estudiantes puedan hacerse una prueba covid una vez por semana y así mantener a raya los contagios.

También se levantaron este lunes las restricciones de circulación, que impedían a los franceses desplazarse a más de 10 kilómetros de su domicilio, salvo motivo imperioso.

11:14 Comisión Europea propone aceptar viajeros vacunados fuera del bloque

La Comisión Europea propuso a los países miembros del bloque que permitan el ingreso de personas provenientes de terceros países que hayan sido plenamente inmunizadas con vacunas reconocidas por la UE contra el covid-19.

«La Comisión propone permitir la entrada a la UE por motivos no esenciales no sólo para todas las personas procedentes de países con una buena situación epidemiológica, sino también para todas las personas que hayan recibido la última dosis recomendada de una vacuna autorizada por la UE», indicó la institución en un comunicado.

De acuerdo con la propuesta cursada a los países del bloque, los viajeros a quienes sería permitido el ingreso a la UE en viaje no esencial deberán haber recibido sus vacunas 14 días antes de la llegada. La UE reconoce por ahora formalmente cuatro vacunas contra el covid-19, las desarrolladas por BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Johnson & Johnson.

11:00 Grecia reabre cafés y restaurantes tras seis meses de cierre

Los cafés y restaurantes de toda Grecia reabrieron el lunes tras seis meses de cierre, en una jornada de temperaturas veraniegas.

La reapertura de las terrazas se produce con medidas estrictas: los empleados tendrán que realizar autocontroles una vez a la semana y llevar mascarillas. Se permite un máximo de seis personas en la mesa y está previsto que los establecimientos cierren a las 23 horas para cumplir con el toque de queda aún vigente.

Grecia tiene previsto gastar 11.600 millones de euros (13.900 millones de dólares) este año para compensar los efectos de la pandemia, tras los 24.000 millones (28.900 millones de dólares) del año pasado.

09:54 Indonesia detecta dos enfermos con la variante india del covid-19

Las autoridades sanitarias de Indonesia informaron que han detectado dos afectados con la denominada variante india del covid-19, los primeros casos en el país con esta cepa más infecciosa según los expertos.

Los dos casos fueron detectados en Yakarta, apuntó en rueda de prensa el ministro de Salud indonesio, Budi Gunadi, sin añadir más detalles sobre los pacientes.

Indonesia, el país del Sudeste Asiático más azotado por el virus, impuso la semana pasada la suspensión de visado para los extranjeros que hayan estado en India en los últimos 14 días.

Desde el inicio de la pandemia, Indonesia sobrepasa los 1,68 millones de casos detectados, incluidos 45.796 fallecidos. Con estos dos nuevos casos detectados, Indonesia se suma a Malasia que el domingo confirmó su primer paciente con la variante india durante los controles a la llegada al aeropuerto de Kuala Lumpur de un ciudadano indio.

09:18 Francia quiere reabrir los viajes con destinos turísticos el 9 de junio

Francia pretende reabrir los viajes con algunos de los principales países de origen o destino de turistas como Estados Unidos desde el 9 de junio con el objetivo de «tener un verano lo más normal posible».

Esta es la intención del secretario de Estado de Transportes, Jean-Baptiste Djebbari, que en una entrevista al canal LCI reconoció que «no será posible abrir todos los destinos» y subrayó las dificultades para hacerlo con China, dadas las restricciones que imponen allí sus autoridades por su política de «cero covid».

Djebbari contó que está negociando con Estados Unidos la reanudación de los vuelos normalmente y que la regla es la reciprocidad, es decir que se aplique la misma en uno y otro sentido. Citó también las conversaciones que se mantienen, por ejemplo, con Singapur.

Un elemento central de esta estrategia es el certificado sanitario que la Unión Europea quiere poner en marcha a partir del 16 de junio, y que se basará en la interoperatividad de las aplicaciones que se crearán en cada país.

08:23 Birmania recibe 500 mil dosis de vacunas donadas por China

Birmania recibió medio millón de dosis de la vacuna contra el covid-19 enviadas por China, mientras la situación de inestabilidad tras el golpe de Estado del 1 de febrero está amenazando los esfuerzos para contener la pandemia.

Las dosis llegaron el domingo (02.05.2021) al aeropuerto de Rangún en un vuelo fletado por la compañía Air China, informó la embajada china en Birmania en su perfil de Facebook. La delegación diplomática precisó que este envío se debe a un compromiso de ayuda realizado a principios de año, previo al levantamiento militar que acabó con el gobierno democrático de Aung San Suu Kyi.

El rechazo del personal sanitario a trabajar para la junta militar ha supuesto el cierre del 60 % de los hospitales del país, según cifras del movimiento de desobediencia civil. Las autoridades han emitido ordenes de arresto contra cientos de trabajadores sanitarios, mientras a diario el periódico oficialista The Global New Light of Myanmar publica 20 nuevos nombres y fotografías de doctores y enfermeras en busca y captura por no trabajar.

En abril, la Federación Internacional de la Cruz Roja alertó que la inestabilidad política en el país «supone una amenaza a los esfuerzos de contener la pandemia».Desde la asonada, la detección de nuevos casos se ha desplomado y es una incógnita el verdadero estado de la pandemia en el país de 54 millones de habitantes.