Covid-19: en promedio, hubo tres muertos por hora esta semana

Fuente: paginasiete.bo

Luis Escóbar / La Paz

El número de contagios y muertes por Covid-19 se disparó. Entre el lunes y viernes fallecieron 340 personas, a razón de tres por cada hora. Una cifra que supera los promedios registrados las anteriores semanas en un 50%. Expertos advierten que la variante brasileña o P1 es la que está incrementando los decesos.

El lunes se registraron 49 muertes a nivel nacional; esta cifra fue en aumento hasta alcanzar 87 el jueves y sumar 340 hasta el viernes. Este dato es superior a los 289 decesos que se registraron la pasada semana y los 207 de la primera semana de mayo. Sin embargo, la tasa de letalidad en esta semana que acaba es del 2,5%, un porcentaje que se mantiene bajo debido al incremento de casos positivos de la enfermedad.

«Aunque no quisiéramos, el número de fallecidos se va amplificando debido a la circulación de la nueva cepa y ante la irresponsabilidad de alguna parte de la población que no se cuida. Este problema ya lo advertimos en las fiestas (del primero) de mayo. Ahora se viene un día muy importante (Día de la Madre) y lo debemos celebrar en casa, no exponiendo a nuestras madres o nosotros en la calle. No podemos llevar la enfermedad a la casa», dijo el gerente de epidemiología del Sedes cruceño, Carlos Alberto Hurtado.

Un estudio de la UMSA que se presentó el anterior mes indicó que la P1 o brasileña ya circulaba en Pando, Beni, Santa Cruz y Oruro. «Esta variante (P1) está circulando y encontrándose en algunas muestras SARS-CoV-2 positivas desde marzo en Santa Cruz, Pando y Beni; mientras que desde abril en Oruro», se lee en el informe del Comité Operativo de Emergencias de la entidad.

El director del Hospital del Tórax, Marco Antonio García, advirtió que el número tanto de casos como de fallecimientos continuará en ascenso las siguientes semanas. «Probablemente el ingreso de la nueva variante es la que esté causando esta cantidad de muertes. En los hospitales ya pudimos documentar que la cepa P1 afectó a muchos pacientes; en el Tórax tenemos tres internados con este mal», informó.

Para García, el país se encuentra en una escalada que, según los epidemiólogos, puede prolongarse por unas tres a cuatro semanas más hasta que se alcance el pico. «Prevemos que en junio se alcance este máximo nivel; en julio será de meseta y a finales de ese mes comenzaría la desescalada».

El inmunólogo Carlos Guachalla advirtió que el número de decesos va en contra de lo que se afirmó en un inicio. «Nos dijeron que la P1 tenía una mayor propagación y menor letalidad, pero los informes de Brasil señalaron que no es así. Esta cepa tiene su alta letalidad y estamos en una situación crítica. Si no hacemos una campaña de información para cuidar las medidas de bioseguridad seguiremos empeorando, es inaudito que la gente esté sin barbijo», afirmó.

Guachalla reiteró que los hospitales ya están llenos y no dan abasto. «Lo más adecuado es una restricción, pero el aspecto económico está privando en el Gobierno y en la mayoría de las personas; por ello la situación es alarmante por cómo subirá la mortalidad», sostuvo.