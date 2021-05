Crecen los rumores de romance entre Brad Pitt y Andra Day

Afirman que el actor y la cantante coquetearon detrás de cámara durante la última ceremonia de los premios Oscar

Brad Pitt parece haber puesto su mirada en Andra Day. El ganador del Oscar, de 57 años, fue visto “coqueteando entre bastidores” con la cantante estadounidense, de 36, en los premios de la Academia en abril, reveló una fuente a The Mirror el sábado.

Según la fuente, “Andra ha estado en el radar de Brad durante un tiempo”. Según varios medios locales, Pitt quedó deslumbrado por su belleza cuando la conoció en la ceremonia de los Oscar que se llevó a cabo la Union Station de Los Ángeles, donde mantuvieron un breve acercamiento lejos de las cámaras.

“Estaban coqueteando entre bastidores y se cree que intercambiaron números”, continuó la fuente al citado medio. “Podría ser simplemente profesional, pero algunos de los amigos de Brad han estado hablando de la gran pareja que harían”.

Day saltó a la fama con el lanzamiento de su aclamado álbum de R&B de 2015, “Cheers To The Fall”, pero recientemente se la conoce por su trabajo en la pantalla grande por la película “The United States Vs. Billie Holiday”, en la que interpreta a la legendaria cantante de jazz.

Por dicho papel fue galardonada con un Globo de Oro e incluso fue nominada a un Oscar.

Andra Day en los premios Oscar 2020 (Reuters)

Pitt está pasando un gran momento personal después de obtener una gran victoria en su separación de Angelina Jolie luego de que el juez John Ouderkirk le concedió al actor la custodia compartida de sus hijos.

La ex pareja ha estado en guerra desde que solicitó el divorcio en 2016.

Jolie acusó a su exesposo de haber golpeado a su hijo Maddox, que entonces tenía 15 años, cuando viajaban en un avión privado de Francia a Estados Unidos.

“Brad solo estaba tratando de pasar más tiempo con sus hijos, y ha quedado claro que ella ha hecho todo lo posible para evitarlo”, dijo una fuente con conocimiento del caso a Page Six. “Este juicio duró varios meses y hubo una gran cantidad de testigos, expertos, terapeutas y otras personas que han estado con los niños y alrededor de ellos, y la decisión se basó en esto”, agregó.

El juez le concedió a Brad Pitt la custodia compartida de sus hijos con Angelina Jolie

La petición de Jolie de llamar a testificar a sus hijos por el asunto de su custodia no salió como ella esperaba. Ouderkirk se negó a permitir que los hijos de los actores testifiquen. Por medio de su equipo legal, la actriz criticó la decisión del magistrado de California.

Pitt ha estado peleando contra su exesposa, de 45 años, en los tribunales durante casi cinco años por la igualdad de derechos en la crianza de los niños y finalmente lo ha conseguido pese a los intentos de su exesposa para evitarlo.

De los seis hijos que tienen en común, el único que no estaba sujeto a la decisión de custodia era Maddox, de 19 años. Los demás, Pax de 17, Zahara de 16, Shiloh de 14 y los gemelos Vivienne y Knox, de 12, sí que deberán someterse al acuerdo legal que llegaron sus padres.

Jolie y Pitt estuvieron entre las parejas más destacadas de Hollywood durante 12 años. Llevaban casados dos años cuando Jolie solicitó el divorcio citando “diferencias irreconciliables” y denunció al actor por maltratar a su hijo mayor.